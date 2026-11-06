Europa registra una nueva ola de amenazas de bomba contra vuelos

Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Portugal y Francia reportaron nuevos avisos este viernes. Los episodios se suman a las falsas alertas que afectaron al menos 21 vuelos el jueves y reavivaron las sospechas sobre una posible operación de guerra híbrida.

Europa atraviesa una nueva jornada de amenazas contra el tráfico aéreo . Este viernes se registraron más de una decena de episodios en Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Portugal y Francia , en una sucesión de falsas alertas que se extendió durante toda la semana y obligó a activar protocolos de seguridad en distintos aeropuertos.

Los nuevos casos se produjeron un día después de que al menos 21 vuelos de pasajeros , en su mayoría operados por aerolíneas de bajo costo, recibieran amenazas de explosivos a bordo. Algunos aviones debieron realizar aterrizajes no programados y otros fueron escoltados o interceptados por aeronaves militares.

Uno de los episodios de este viernes involucró a un vuelo de la aerolínea rumana Tarom que cubría la ruta entre Praga y Bucarest . La aeronave recibió una amenaza de bomba, pero aterrizó en destino y las autoridades aeroportuarias confirmaron que el aviso era falso.

En Copenhague, la policía informó que permanecía por segundo día consecutivo en el aeropuerto local debido a amenazas dirigidas contra el tráfico aéreo. Según su evaluación inicial, no existió peligro para los pasajeros ni para otras personas dentro de las instalaciones. Además, el organismo indicó que las operaciones continuaban con normalidad y sin interrupciones.

La aerolínea rumana Tarom sufrió una amenaza en un vuelo que cubría la ruta entre Praga y Bucarest.

La situación también alcanzó al aeropuerto de Praga , donde se reportaron amenazas contra nueve vuelos : tres que tenían como destino la capital checa y otros seis que debían partir desde allí.

Bulgaria también formó parte de la lista de países afectados. Según informó una vocera del Ministerio de Transportes informó a la AFP, se recibieron alertas sobre dos vuelos con destino a Sofía. Ambos aterrizaron sin incidentes.

Además, en Portugal la Policía informó sobre una amenaza contra un vuelo que debía partir este viernes desde Lisboa hacia Roma. Los agentes realizaron una inspección de seguridad de la aeronave y no encontraron ningún dispositivo explosivo.

Por último, en Francia, la oficina del primer ministro informó que se recibieron cuatro nuevas amenazas de bomba contra aviones mientras sobrevolaban el territorio nacional. Todas las aeronaves aterrizaron sin inconvenientes y las unidades de desactivación de explosivos comenzaron las inspecciones correspondientes. Las autoridades investigan el origen de los avisos, que ya afectan a distintos países europeos. Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó la autoría de las amenazas.

Un fenómeno que se repite y despierta sospechas en Europa

La nueva serie de alertas se suma a los episodios registrados durante los últimos días. Tan solo un día atrás, al menos 21 vuelos de pasajeros recibieron falsas amenazas de bomba en distintos puntos de Europa. La situación obligó a realizar aterrizajes no programados y movilizó aviones de combate para escoltar o interceptar algunas aeronaves.

Más atrás en el tiempo, el pasado martes alrededor de diez vuelos habían enfrentado amenazas similares. En todos los casos resultaron ser falsas, aunque provocaron el cierre de algunos aeropuertos y el despliegue de aviones de las fuerzas aéreas para resguardar los vuelos comerciales.

La cantidad de episodios y la coordinación entre las amenazas alimentaron las sospechas sobre una posible operación de guerra híbrida impulsada por países como Irán o Rusia. La hipótesis se vincula con otros incidentes recientes atribuidos o relacionados con Moscú, entre ellos ciberataques, avistamientos de drones sobre instalaciones sensibles y un ataque con drones contra el aeropuerto alemán de Leipzig-Halle en agosto. En ese caso, el ministro del Interior de Alemania responsabilizó públicamente al Kremlin.

Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas concretas que vinculen los episodios con Moscú, Teherán o grupos bajo su control. Las autoridades tampoco descartan que el nombre haya sido utilizado como fachada por terceros, por lo que las investigaciones todavía no permitieron identificar a los responsables. Tanto Rusia como Irán negaron la existencia de una campaña de este tipo.