Hackearon cámaras de frío de bancos de sangre en Francia y alteraron las temperaturas

El ataque informático afectó sistemas de refrigeración de tres centros de almacenamiento de plasma. Las alarmas permitieron intervenir a tiempo y evitar pérdidas de productos sanguíneos.

Una ciberataque contra sistemas de refrigeración de tres establecimientos del servicio francés de sangre alteró los parámetros de temperatura de cámaras frigoríficas que almacenaban plasma destinado a transfusiones y a la fabricación de medicamentos. La intrusión, registrada el lunes 2 de noviembre, fue detectada a tiempo por los sistemas de monitoreo y no provocó pérdidas de productos ni consecuencias sanitarias.

El incidente afectó a instalaciones del Establecimiento Francés de Sangre (EFS) , organismo público encargado de recolectar, analizar, preparar y distribuir productos sanguíneos a hospitales de todo el país. Según las autoridades sanitarias, los piratas informáticos modificaron los umbrales de temperatura y descongelamiento de las cámaras, llevándolos a niveles extremadamente elevados.

Los sistemas de vigilancia y alarma permitieron identificar rápidamente las anomalías y activar medidas de seguridad. Las bolsas de plasma y las muestras almacenadas fueron trasladadas o resguardadas preventivamente , mientras que los equipos afectados quedaron bajo control. El EFS aseguró que no hubo pérdidas y que las actividades de recolección y distribución continuaron sin interrupciones.

El organismo francés aclaró que no fue atacado directamente , sino que la intrusión alcanzó a un proveedor externo encargado de los equipos de refrigeración. La empresa Coolworld confirmó que una cantidad limitada de sus unidades resultó afectada por un incidente de ciberseguridad relacionado con un software de gestión suministrado por un tercero.

La compañía indicó que respondió rápidamente y aplicó medidas para contener el problema. Por su parte, el Ministerio de Salud francés y la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) iniciaron investigaciones para determinar el método utilizado, el alcance de los equipos comprometidos y las condiciones para restablecer su funcionamiento seguro.

Según reveló el semanario francés Le Canard enchaîné, los atacantes habrían intentado elevar las temperaturas de las cámaras hasta 110 grados Celsius, cuando el plasma se conserva habitualmente a unos -30 grados. Sin embargo, el EFS no confirmó oficialmente esa cifra y se limitó a informar que los parámetros fueron modificados a niveles muy altos.

El episodio se produjo en medio de una nueva ola de ciberataques contra sistemas de refrigeración en supermercados de Europa, que afectó a establecimientos de al menos ocho países y provocó pérdidas de alimentos. La ofensiva recordó otro incidente ocurrido en Francia durante octubre, cuando piratas informáticos intervinieron equipos frigoríficos de cientos de supermercados.

La cadena de frío, un nuevo blanco de los ataques informáticos

Los episodios recientes pusieron en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas de refrigeración conectados a internet y utilizados para controlar instalaciones de manera remota. Los expertos advierten que los equipos industriales pueden quedar expuestos cuando presentan fallas de seguridad o no reciben actualizaciones adecuadas.

En el caso francés, la rápida detección de las anomalías evitó que la intrusión afectara a los productos sanguíneos, considerados esenciales para la atención hospitalaria. El plasma almacenado en las cámaras comprometidas fue asegurado antes de que se produjeran daños.

Las autoridades todavía no identificaron a los responsables ni confirmaron si los ataques contra los bancos de sangre están relacionados con los incidentes que afectaron a supermercados europeos. Las investigaciones continúan para establecer el origen de las intrusiones y determinar si existe una campaña coordinada contra infraestructuras críticas.