Guerra en Medio Oriente: Israel ignora la advertencia de Donald Trump y ataca Teherán tras el bombardeo de Irán + Agregar ámbito en









El régimen persa amenazó con ofensivas aún más destructivas contra territorio israelí tras un cruce de llamadas en el que Washington intentó frenar a Netanyahu.

Un proyectil atraviesa el cielo de Israel tras un ataque con misiles de Irán. Ohad Zwigenberg - AP

La tensión en Medio Oriente escaló drásticamente tras los combates entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano. En este contexto, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra territorio israelí, rompiendo el cese del fuego vigente desde abril y protagonizando el primer choque directo entre ambas potencias en más de un año. La respuesta de Tel Aviv fue inmediata: el ejército israelí bombardeó Teherán pocas horas después. Con este contraataque, el primer ministro Benjamín Netanyahu ignoró la presión de Donald Trump, quien había intercedido para frenar la represalia e insistió a primera hora de este lunes con un contundente: “Dejen de disparar de inmediato”.

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Tras el contraataque, el régimen iraní clausuró el espacio aéreo en torno al aeropuerto Imán Jomeini de la capital, una medida de emergencia a la que rápidamente se sumaron otros países de la región como Irak, Líbano y Siria.

donald trump El primer ministro Benjamín Netanyahu ignoró la presión de Donald Trump.

La advertencia de Trump Este ataque del domingo rompió una tensa calma que se mantenía desde abril, cuando una mediación de Donald Trump logró frenar la escalada anterior entre Tel Aviv y Teherán. Tras enterarse de la nueva ofensiva iraní, el mandatario estadounidense se comunicó de urgencia con Benjamín Netanyahu para evaluar los daños y pedirle expresamente que evitara una réplica militar, con el objetivo de salvar el pacto de no agresión alcanzado hacía poco más de un mes.

Poco antes de que se iniciara el ataque con misiles, el Comando Central de Estados Unidos recurrió a la red social X para advertir que sus tropas en la región estaban en máxima alerta: “Las fuerzas estadounidenses en todo Medio Oriente permanecen vigilantes y listas”. Como medida de prevención tras los bombardeos, la Embajada de EEUU en Israel ordenó a todo su personal diplomático y a sus familiares que se refugiaran en sus casas.

Ante el agravamiento de la crisis, el ministro de Educación israelí, Yoav Kisch, confirmó que las escuelas y jardines de infantes suspenderán todas sus actividades este lunes.