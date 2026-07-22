Irán amplió su ofensiva y atacó bases de EEUU en Kuwait, Jordania y Bahréin

Teherán aseguró que lanzó drones contra instalaciones militares estadounidenses y un centro de datos de Amazon al que vinculó con el CENTCOM.

Irán afirmó que los ataques tuvieron como objetivo infraestructura militar y tecnológica vinculada a Estados Unidos en tres países de la región.

Irán reivindicó este miércoles una nueva serie de ataques contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Kuwait, Jordania y Bahréin , en una escalada del conflicto en Medio Oriente. Según el Ejército iraní, los bombardeos fueron ejecutados con drones y alcanzaron bases militares, depósitos de equipamiento y un centro de datos de Amazon que Teherán identifica como un punto estratégico para las operaciones del Mando Central estadounidense (CENTCOM) .

El Ejército de la República Islámica informó que la ofensiva fue lanzada "en respuesta a la reiterada agresión del enemigo contra partes de nuestro país" . En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, sostuvo que "ha atacado hace unas horas los depósitos de municiones y el centro de mando de las fuerzas terrestres del Ejército estadounidense en la guarnición de Doha, al oeste de Kuwait, con un gran número de drones destructivos" .

En ese mismo texto, las autoridades iraníes describieron la guarnición como "una de las bases militares estadounidenses más importantes del oeste de Kuwait y un centro de apoyo para las tropas estadounidenses en Asia Occidental" . Además, aseguraron que allí se encuentra desplegado "un gran número de efectivos terrestres, militares, navales y aéreos estadounidenses" , por lo que la consideraron un objetivo estratégico dentro de sus operaciones.

La ofensiva también incluyó un ataque contra la base de Al Azraq , en Jordania , donde Irán afirmó haber alcanzado un almacén de equipamiento utilizado por el Ejército de Estados Unidos.

Irán lanzó una nueva ofensiva contra instalaciones vinculadas a EEUU en Kuwait, Jordania y Bahréin, en medio de la escalada del conflicto regional.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas jordanas ofrecieron una versión distinta sobre el desenlace del ataque. En un comunicado señalaron que "los sistemas de defensa antiaérea han derribado cuatro misiles, mientras que dos han impactado en zonas remotas y deshabitadas, sin causar víctimas o daños materiales" .

Además, explicaron que equipos especializados fueron desplegados para neutralizar posibles explosivos presentes entre los restos de los proyectiles. También remarcaron que mantendrán la vigilancia sobre el espacio aéreo nacional para "hacer frente a cualquier objeto aéreo que suponga una amenaza" y "garantizar la protección de la soberanía del país y la seguridad de sus ciudadanos".

Un nuevo ataque contra el centro de datos de Amazon en Bahréin

Horas después, el Ejército iraní anunció un segundo operativo dirigido contra Bahréin, donde aseguró haber atacado "la infraestructura central de datos de Amazon", además de un gran almacén y una instalación de mantenimiento y reparación ubicados en la base de Sheij Isa.

Irán volvió a atacar el centro de datos de Amazon en Bahréin, al que considera una pieza clave de la infraestructura tecnológica de Estados Unidos. @Octopusajnin

Teherán sostuvo que ese centro tecnológico constituye "uno de los nodos clave para el intercambio de información con el ejército estadounidense" y llegó a definirlo como "la principal arteria y el eje central del procesamiento de inteligencia de Washington y sus aliados en el golfo Pérsico".

En ese contexto, el Ejército iraní recordó que Amazon, empresa propiedad de Jeff Bezos, integra el grupo de contratistas del programa Capacidades Conjuntas de Guerra en la Nube (JWCC) del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Según el comunicado, ese proyecto permite al Pentágono desplegar herramientas de computación en la nube, análisis de datos e inteligencia artificial para apoyar operaciones militares y bases regionales.

El segundo bombardeo en menos de un día

El ataque contra el centro de datos de Amazon se produjo menos de 24 horas después de otro bombardeo reivindicado por la Guardia Revolucionaria, que el martes había informado el lanzamiento de "varios misiles de crucero" contra la misma instalación y aseguró haberla destruido.

La Guardia también había comunicado durante la noche del martes otra ofensiva sobre Kuwait, dirigida contra "un radar de alerta temprana, un complejo de radares tácticos alrededor de la base Ali al Salem y otro sistema de radares en la isla Bubiyan". De acuerdo con las autoridades iraníes, estas acciones forman parte de una estrategia destinada a debilitar los sistemas de vigilancia y defensa aérea estadounidenses desplegados en Medio Oriente.