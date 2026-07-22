Encuesta rumbo a 2027: el peronismo supera por un punto a La Libertad Avanza y crece la indefinición electoral

Un relevamiento mostró una marcada paridad entre la principal oposición y el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El estudio también reflejó un elevado nivel de indecisos.

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a reflejar un escenario de fuerte competencia entre las dos principales fuerzas políticas del país . Según una encuesta de la Universidad de San Andrés , el peronismo encabeza la intención de voto con el 25% , apenas un punto por encima de La Libertad Avanza (LLA) , que alcanza el 24% .

Sin embargo, el dato que más sobresale del relevamiento es el elevado nivel de indefinición : un 22% de los consultados aseguró que todavía no sabe a quién votará.

El estudio se realizó entre el 3 y el 8 de julio sobre 1.000 casos distribuidos en todo el país y presenta un margen de error de aproximadamente un 3,15% .

Detrás del peronismo y de La Libertad Avanza aparecen el Frente de Izquierda y el PRO , ambos con 4% de intención de voto. Más atrás se ubican Provincias Unidas y la categoría "Otro" , con 3% cada uno, mientras que la UCR registra un 2% .

Además del 22% de indecisos, el relevamiento indicó que un 5% prefirió no responder, un 4% manifestó que votaría en blanco y un 3% afirmó que no concurriría a las urnas.

En el apartado dedicado a la valoración de los dirigentes políticos, Patricia Bullrich obtuvo la mayor imagen positiva con el 36%. La siguieron Axel Kicillof, con 34%, y Javier Milei y Myriam Bregman, ambos con 33%.

Bullrich lidera la imagen positiva. Archivo

No obstante, la encuesta aclaró que los 24 dirigentes evaluados presentan un balance de imagen negativo, ya que las opiniones desfavorables superan a las positivas.

Camino a 2027: cómo se distribuyen los apoyos

El estudio también analizó el perfil de los votantes de cada espacio político. Entre quienes aprueban la gestión nacional, el 65% manifestó que elegiría a La Libertad Avanza en una elección presidencial.

En cambio, entre quienes desaprueban al Gobierno, el 39% afirmó que votaría por el peronismo. A nivel sociodemográfico, LLA obtiene su mejor desempeño entre los hombres, los sectores medio-altos y altos y las personas de entre 44 y 59 años.

El peronismo, por su parte, concentra mayor respaldo entre las mujeres, los sectores de menores ingresos y los mayores de 60 años.

La gestión de Milei continúa con alta desaprobación

El relevamiento de la Universidad de San Andrés mostró además un panorama complejo para el Gobierno nacional. Solo el 30% de los consultados se declaró satisfecho con la situación general del país.

En tanto, la aprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 34%, mientras que la desaprobación llegó al 62%, llegando a ser casi el doble esta última.

Respecto de la evolución del país durante el último año, el 56% consideró que la situación empeoró, frente a un 20% que sostuvo que mejoró. Aun así, un 27% expresó expectativas positivas sobre el futuro económico y social.

Entre las principales preocupaciones de los argentinos aparecen la falta de trabajo y la corrupción, ambas mencionadas por el 38% de los encuestados. Luego se ubicaron los bajos salarios (35%) y la pobreza (27%).

Otra encuesta confirma el desgaste del Gobierno

La tendencia también fue reflejada por un estudio de la consultora Opinaia, basado en 1.000 entrevistas realizadas entre el 22 y el 27 de mayo.

Según ese relevamiento, el 59% de los consultados calificó de manera negativa la situación actual del país, mientras que apenas el 15% la consideró positiva y el 26% la definió como regular.

Además, la desaprobación de la gestión nacional alcanzó el 56%, doce puntos por encima de la aprobación, mientras que la imagen personal de Javier Milei registró un 56% de opiniones negativas y un 42% de positivas.

En cuanto a la situación económica personal, el 40% afirmó que está peor que hace un año, el 25% sostuvo que mejoró y el 32% indicó que permanece igual.

Pese a ese contexto, las expectativas hacia adelante aparecen más divididas: el 31% cree que la economía mejorará, el 36% considera que empeorará y el resto estima que permanecerá sin cambios.

De cara a las próximas elecciones, el sondeo de Opinaia ubicó a La Libertad Avanza como la fuerza con mayor piso electoral (28%) y menor nivel de rechazo (50%), seguida por el peronismo kirchnerista, con un piso de 19% y un rechazo del 59%. Completan el cuadro Frente de Izquierda (7%) y Provincias Unidas (5%).