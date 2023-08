Gustavo Petro negó haber recibido dinero narco y aseguró que "nada puede detener la lucha contra la corrupción"

El hijo de Gustavo Petro aseguró que se usó dinero narco en la campaña

El comunicado del presidente llegó luego de que su hijo, Nicolás Petro, imputado por delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, admitiera haber recibido dinero ilegal para la campaña electoral.

Nicolás "recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro" y extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en 2003, dijo el fiscal del caso, Mario Burgos, durante una audiencia judicial este jueves.

Nicolás Petro.jpg Nicolás Petro. La Tercera

Después de esta confesión, legisladores de la oposición anunciaron su intención de denunciar al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, Petro sostuvo que no le pidió a sus hijos que cometieran ningún delito y que el caso por el que se investiga a Nicolás no servirá para tumbar "al primer Gobierno popular del país".

"Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia: no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno, que sea el pueblo mismo, y el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales", aseguró Petro.

El mandatario habló ante la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y dijo: "No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy (Álvaro) Uribe, no soy (Juan Manuel) Santos, no soy (Iván) Duque".

El titular de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, Wadith Manzur, informó que ya hay abierto un procedimiento preliminar para investigar la presunta financiación ilegal de la campaña.

"Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionado con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez meses atrás. Esta se encuentra en etapa de investigación previa", señaló.

Vásquez es la exmujer de Nicolás Petro, acusada a su vez por lavado de activos y violación de datos personales, quien en una entrevista en marzo denunció que el hijo del presidente había recibido plata de un ex narcotraficante para la campaña de su padre. De todas maneras aclaró que el mandatario no sabía de esos movimientos y Nicolás se quedó con el dinero para darse lujos personales.