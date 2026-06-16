Horror en Brasil: aseguran que la joven que saltó de un puente para hacer bungee jumping estaba viva tras la caída

La Justicia de Brasil avanza con la investigación por la muerte de la mujer de 21 años. En las últimas horas, la enfermera Rayza Gabrieli Dias Delfino - que fue testigo del hecho - dio su versión de lo ocurrido y aseguró que la víctima tenía signos vitales al momento de realizarle primeros auxilios.

Archivo. La Justicia de Brasil continúa la investigación por la muerte de la joven que no estaba correctamente asegurada para realizar la actividad.

A tres días de que se conociera la muerte de una joven de 21 años que fue lanzada sin estar correctamente asegurada durante un salto de bungee jumping en Brasil , una de las testigos del hecho aportó un dato clave a la investigación. Se trata de una enfermera que estaba en el lugar para realizar la misma actividad y que aseguró que la víctima aún presentaba signos vitales después del impacto .

La Policía Civil brasileña tomó declaración a Rayza Gabrieli Dias Delfino, de 26 años, quien se encontraba en la fila para saltar cuando Rodrigues de Freitas fue arrojada desde el puente con el arnés colocado, pero sin las cuerdas de seguridad que debían sostenerla. El relato ganó relevancia en la investigación ya que sería la primera persona que descendió para asistir a la joven.

“Vi que respiraba con dificultad y le miré las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas —lo que puede representar una lesión cerebral—, y vi un pulso. Era muy débil, pero aún había pulso “, afirmó en una entrevista con el medio brasileño Record.

La profesional explicó que intentó mantenerla con vida mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque los esfuerzos no tuvieron éxito. La víctima permanecía con el arnés sujeto al abdomen, pero sin la cuerda principal que debía evitar la caída .

Mientras otros presentes solicitaban asistencia médica, Dias Delfino continuó brindando primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia. Una vez en el lugar, el personal sanitario debió cortar parte del equipo de seguridad para utilizar un desfibrilador. Minutos más tarde se confirmó el fallecimiento de la joven.

image El puente desde donde fue arrojada la turista.

La enfermera también reveló que fue quien registró las imágenes del accidente. Según contó, ocupaba el puesto número 42 en la fila de espera y decidió grabar a las personas que saltaban antes que ella. De esa manera registró el momento exacto en que ocurrió el hecho.

En el video se observa cómo tres hombres, actualmente investigados por la Justicia, trasladan a la joven hasta la plataforma y la impulsan al vacío sobre una zona montañosa cubierta de vegetación. “No podía oír lo que le decían porque estaba a punto de saltar... Solo la estaba mirando, ni siquiera vi cómo ponían las cosas. Cuando se cayó, empecé a escuchar a todo el mundo decir: ‘La cuerda, la cuerda’”, recordó la testigo.

Tres detenidos y una investigación por posible encubrimiento

El episodio ocurrió en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo, y generó conmoción en toda la región. Tras el accidente, dos de los empleados involucrados escaparon hacia una zona boscosa, aunque posteriormente fueron localizados con apoyo de un helicóptero policial.

Los detenidos fueron identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. Según informaron las autoridades, los acusados declararon haber sufrido un desmayo durante el procedimiento y aseguraron no recordar en qué momento se produjo la falla.

Dos de ellos afirmaron que eran los responsables de colocar las cuerdas de seguridad, mientras que el tercero sostuvo que únicamente había sido convocado para colaborar en el lanzamiento y sujetar las piernas de la víctima. Además de la acusación por homicidio doloso, los tres sospechosos también son investigados por una posible maniobra para ocultar pruebas.

Uno de los elementos que busca la Justicia es la cámara que la joven llevaba colocada para registrar su salto. Según la declaración de Dias Delfino, el dispositivo desapareció poco después del accidente.

La enfermera apuntó directamente contra trabajadores de la empresa responsable de la actividad turística y sostuvo que uno de ellos retiró la cámara cuando la víctima ya estaba tendida en el suelo.

Otro testigo respaldó esa versión. “Cuando vi a la chica en el suelo uno de los empleados le quitó la cámara GoPro de la correa del cuello al cuerpo que ya estaba en el suelo”, declaró Rafael Goulart a TV Globo.

La investigadora principal del caso, Andrea Danta Levy, confirmó que los peritos no lograron localizar el equipo. “No se localizó el equipo. Durante los interrogatorios, nadie pudo decir dónde estaba. Sinceramente, creo que ya no está allí, considerando la cantidad de personas que luego acudieron al puente buscándola. Creo que, lamentablemente, alguien pudo haberla retirado”, señaló.