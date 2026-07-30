Carlo Ancelotti anunció el fin de ciclo de Neymar y confirmó por qué rechazó a la Selección de Italia + Agregar ámbito en









El técnico italiano habló sobre lo que dejó la cita mundialista con la Canarinha y confirmó que seguirá en el proyecto, tras rechazar a Italia.

Ancelotti habló sobre Neymar, el rechazo a la Selección italiana y el futuro de Brasil.

Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, se refirió a cómo fue quedar eliminado del Mundial 2026 y sobre todo a la limpieza y renovación de jugadores que hará para la próxima Copa América en 2028. “Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar, pasando por Danilo, Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años”, aseguró.

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Una de las cosas que más destacó el histórico entrenador fue la diferencia entrenar a un club y a una selección nacional. “En mi carrera he ganado mucho, pero también he sufrido muchas derrotas. Más derrotas que victorias. Esto es diferente porque no tenés tiempo para pensar y reaccionar. En un club, pierdes un partido, pero después de 15 días o un mes, tenés esa posibilidad”, remarcó.

Ancelotti cabizbajo luego de la eliminación en el Mundial 2026. Si hay algo que caracteriza a Ancelotti es ser sincero, y así lo hizo cuando le preguntaron por el planteamiento que hizo en la derrota por 2 a 1 contra Noruega en octavos de final. “La autocrítica que puedo hacer, y que hice después del partido, es que cambié la estructura del equipo después de la pausa para hidratación y entonces perdimos el control del partido. Jamás tomaré una decisión basándome en una idea popular. Tomaré decisiones pensando en cómo pueden ayudar al equipo a ganar el partido”, sentenció.

Ancelotti y la oportunidad de ir a la Selección de Italia En las últimas semanas la Federación Italiana de Fútbol comenzó a hacer la reestructuración para volver a competir en el más alto nivel. En el proceso de Paolo Maldini y Leonardo, que sólo duró 16 días, una de las búsquedas para el rol de entrenador fue Carlo Ancelotti, pero finalmente no aceptó la propuesta.

En la entrevista con Geglobo, confirmó por qué lo asumió con la Azzurri: “Mi compromiso con Brasil no se basa en haber firmado el contrato, sino en el año que pasé aquí, donde fui muy bien recibido, y no quiero romper ese compromiso. Quiero seguir trabajando y continuar con la Selección Nacional”.

Ancelotti seguirá en Brasil. X: CBF. Ancelotti le dio la negativa a Italia, pero solo por el momento. En esta nueva incursión de entrenar a las selecciones, el lazo del técnico y de su país de origen es muy fuerte. Como jugador disputó 26 partidos y pudo convertir un gol. Además, ya tuvo la posibilidad de actuar como ayudante de campo entre 1992 y 1995 de Arrigo Sacchi, ciclo en el que llegó a la final del Mundial de 1994, pero perdieron la final ante Brasil.