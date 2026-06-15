Brasil: prisión preventiva para tres instructores de bungee jumping por la muerte de una joven + Agregar ámbito en









La Justicia los acusa de homicidio con dolo eventual tras la caída fatal de una joven de 21 años durante una actividad extrema sin las condiciones de seguridad adecuadas.

El momento del trágico accidente en Brasil

La Justicia brasileña ordenó la prisión preventiva de tres instructores tras la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció al caer desde unos 40 metros durante un salto de bungee jumping en la ciudad de Limeira, estado de San Pablo.

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El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal dispuso la detención de Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, imputados por homicidio con dolo eventual, al considerar que asumieron el riesgo de provocar una tragedia al omitir medidas básicas de seguridad.

Negligencia y fallas en la seguridad Según la investigación, la víctima participaba de un salto en modalidad “avioncito”, pero fue lanzada al vacío sin estar correctamente sujeta al sistema de protección, lo que derivó en la caída fatal. El magistrado sostuvo que existen indicios de “grave negligencia” en una actividad comercial de alto riesgo.

bungge-2 El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal dispuso la detención de Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, imputados por homicidio con dolo eventual, al considerar que asumieron el riesgo de provocar una tragedia al omitir medidas básicas de seguridad.

Además, la resolución remarca que los acusados podrían entorpecer la investigación, ya que testigos señalaron que tras el hecho se cambiaron de ropa y abandonaron el lugar. También se evaluó el riesgo de que continúen realizando estas prácticas sin autorización.

El caso, que quedó registrado en videos, seguirá bajo peritajes y toma de testimonios para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

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