Conmoción en Brasil: murió un exfutbolista de Botafogo tras el derrumbe de un muro durante un fuerte temporal + Agregar ámbito en









El exdelantero Tássio Maia dos Santos, de 41 años, perdió la vida en Río de Janeiro durante el fuerte vendaval que azotó a la ciudad con ráfagas superiores a los 105 km/h. El fenómeno también dejó otra víctima fatal, decenas de rescates y graves destrozos en distintos puntos de la capital.

Conmoción en Brasil: murió un exfutbolista de Botafogo tras el derrumbe de un muro durante un fuerte temporal.

El fútbol brasileño atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Tássio Maia dos Santos, exdelantero de Botafogo, quien falleció a los 41 años como consecuencia del derrumbe de un muro en Río de Janeiro, en medio del intenso temporal que azotó la ciudad el miércoles con ráfagas superiores a los 105 kilómetros por hora.

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El exfutbolista se dirigía a su lugar de trabajo junto a su amigo Vandré Cordeiro da Silva, quien también murió en el accidente. Según reportaron medios locales, otros cuatro peatones, entre ellos al menos un niño, lograron escapar segundos antes del colapso de la estructura y resultaron ilesos.

El fuerte fenómeno meteorológico provocó además importantes daños en distintos sectores de Río de Janeiro, con decenas de intervenciones de los equipos de emergencia y la búsqueda de un pescador desaparecido.

El video del accidente. Tras conocerse la noticia, Botafogo despidió al exdelantero con un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales. "Con inmenso pesar, lamentamos el fallecimiento del exjugador Tássio Maia dos Santos, que vistió nuestra camiseta en el año 2015, a los 41 años. Tássio fue víctima del derrumbe de un muro durante el fuerte vendaval que alcanzó Río de Janeiro este miércoles. En este momento de dolor, el club expresa su solidaridad con familiares, amigos y todos los que convivieron con Tássio. Descanse en paz", expresó la institución.

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Militar, hasta las 19 del miércoles se habían contabilizado 185 incidentes relacionados con el temporal en Río de Janeiro. Entre ellos hubo 93 caídas de árboles, 31 rescates de personas y cinco derrumbes, además de numerosos daños materiales provocados por las fuertes ráfagas de viento.

La trayectoria de Tássio Maia dos Santos Tássio se formó en las divisiones inferiores de São Cristóvão y desarrolló una extensa carrera profesional que lo llevó a vestir la camiseta de 27 clubes. Entre ellos se destacan Botafogo, Figueirense, Bragantino, Mirassol, Volta Redonda y el CSKA Sofia de Bulgaria. Su paso por Botafogo se produjo en 2015, antes de continuar su carrera en el Hatta Club, de Emiratos Árabes Unidos. Allí vivió uno de los mejores momentos de su trayectoria: marcó 20 goles, terminó como máximo goleador de la temporada y fue capitán del equipo que consiguió el ascenso y el título de la segunda división local. "Estoy viviendo realmente un momento maravilloso", había declarado entonces el delantero. Tras retirarse del fútbol profesional, Tássio trabajaba en la Mansión Alvite Santa Teresa, una casa de eventos ubicada sobre la misma calle donde ocurrió el derrumbe fatal.

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