Violento temporal en Brasil: al menos cinco muertos por ráfagas de hasta 125 km/h en Río de Janeiro y San Pablo

El temporal provocó la caída de árboles, cortes masivos de electricidad y severas interrupciones en el transporte. También afectó aeropuertos, puertos y el servicio de metro.

Un fuerte temporal azotó este miércoles el sudeste de Brasil y dejó al menos cinco personas muertas como consecuencia de las intensas ráfagas de viento que alcanzaron hasta 125 km/h en distintos sectores de los estados de Río de Janeiro y San Pablo .

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El fenómeno meteorológico provocó la caída de decenas de árboles, cortes de energía, suspensión de servicios de transporte y múltiples incidentes que alteraron el funcionamiento de ambas regiones.

En Río de Janeiro , las ráfagas alcanzaron los 100 km/h y sorprendieron a residentes y turistas durante una jornada que había comenzado con altas temperaturas y cielo despejado.

Según informaron los bomberos, dos personas murieron luego del derrumbe de un muro en el tradicional barrio de Santa Teresa .

Además, un pescador permanecía desaparecido tras un incidente ocurrido en la localidad costera de Tarituba , donde continuaban las tareas de búsqueda.

El temporal en Brasil causó destrozos. Archivo

El temporal también golpeó con fuerza al estado de San Pablo, donde se registraron vientos de hasta 124 km/h. Las autoridades confirmaron que dos hombres fallecieron al ser aplastados por árboles derribados por el viento. A ellos se sumó la muerte de otro pescador, cuya embarcación naufragó durante el temporal.

El transporte quedó seriamente afectado

Las condiciones climáticas obligaron a suspender diversos servicios de transporte. En Río de Janeiro, las tres líneas de metro dejaron de operar temporalmente, lo que provocó complicaciones para miles de pasajeros.

También resultaron afectadas las operaciones aéreas. El aeropuerto Santos Dumont, dedicado principalmente a vuelos domésticos, interrumpió su actividad durante aproximadamente dos horas.

En tanto, las fuertes ráfagas obligaron a paralizar momentáneamente las operaciones en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, además del transporte marítimo de pasajeros.

Caída de árboles y cortes de energía

Los bomberos de Río de Janeiro informaron que el temporal derribó más de 90 árboles en distintos puntos de la ciudad por la intensidad de los vientos.

La caída de ramas y postes provocó interrupciones en el suministro eléctrico, aunque las autoridades señalaron que el servicio fue restablecido en gran parte de las zonas afectadas durante el transcurso del día.

En el barrio de Botafogo, dos árboles de gran porte cayeron a ambos lados de un quiosco sin provocar víctimas. "Menos mal que cayeron despacio y no hirieron a nadie. El único daño fue que el quiosco se movió de su sitio", relató Patrick Diego, quien trabaja allí desde hace más de dos décadas.

Qué provocó el fenómeno

El centro de operaciones de emergencia de la alcaldía de Río de Janeiro explicó que el episodio estuvo asociado al avance de un frente frío oceánico, responsable de las intensas ráfagas que afectaron a buena parte del litoral brasileño.

El brusco cambio en las condiciones meteorológicas sorprendió incluso a quienes disfrutaban de las playas de Copacabana e Ipanema.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a cientos de bañistas abandonando rápidamente la costa mientras el viento levantaba grandes cantidades de arena y arrastraba sombrillas, reposeras y otros elementos instalados sobre la playa.