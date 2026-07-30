Lula da Silva respondió a los agravios de Javier Milei y calificó como un "disparate" su presencia en el acto de Bolsonaro

Si bien el mandatario brasileño dispuso que el embajador Julio Bitelli retorne a la sede diplomática en CABA, la tensión entre los jefes de Estado se mantiene. Además, ratificó su camino a la reelección.

Tras los fuertes agravios del presidente Javier Milei, el jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le respondió al mandatario argentino y calificó su presencia en la convención del Partido Liberal para apoyar al candidato Flávio Bolsonaro (hijo del exmandatario) como un "disparate".

A pesar del fuerte cruce que mantuvieron ambos Presidentes, Lula buscó bajar el tono al enfrentamiento y priorizó la relación bilateral que mantienen los dos países más importantes de la región: "Yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”.

En esta línea, Lula también autorizó en las últimas horas el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires , a quién había llamado a consultas el domingo pasado. Sin embargo, por el momento no hay fecha concreta para su retorno a suelo argentino.

“Ustedes vieron el disparate que vino a hacer el Presidente de la Argentina", declaró brevemente en una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.

Anteriormente - el lunes, dos días después de los dichos de Milei - Lula fue consultado sobre lo ocurrido, a lo que respondió en tono irónico: "¿Quién es ese tipo?".

LULA DA SILVA RESPONDIÓ A LOS DICHOS DE MILEI: "¿QUIÉN ES ESE TIPO?"



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con ironía a las declaraciones de Javier Milei, quien el fin de semana lo había calificado de "ladrón" y "presidiario" durante la Convención… pic.twitter.com/LwzJ2MyKyk — Ámbito Financiero (@Ambitocom) July 27, 2026

Las declaraciones de Milei también provocaron la reacción del presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, quien difundió un comunicado en el que cuestionó la "referencia irrespetuosa" del mandatario argentino hacia el juez Alexandre de Moraes y lamentó sus "manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados".

A pesar de la confrontación pública, Lula se mostró conforme con el apoyo recibido por sectores de la sociedad civil, legisladores argentinos y referentes de la oposición, según consignó el portal UOL. A raíz de esto, el gobierno brasileño evalúa la vuelta de su embajador, aunque todavía no hay fecha definida.

Los agravios de Javier Milei y la crisis diplomática

La tensión diplomática entre ambos países se profundizó el pasado sábado 26 de julio, cuando Milei participó como principal invitado de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), donde expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre.

Durante su discurso, el Presidente calificó de "ladrón" y "presidiario", sin mencionarlo por su nombre, al mandatario brasileño. También llamó "basura calva" al magistrado Alexandre de Moraes, luego de que este endureciera las medidas cautelares que recaen sobre el expresidente Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por liderar un intento de golpe de Estado luego de su derrota electoral. Además, advirtió sobre "el riesgo Lula" y convocó a los brasileños a salir del "sometimiento al zurdo".

Archivo. Milei junto a Flávio Bolsonaro en el acto del Partido Liberal. RS

Tras la repercusión de esos dichos, Milei volvió a apuntar contra el Gobierno brasileño en una entrevista con Radio Mitre. Allí sostuvo que Brasil fue responsable de "del 25 por ciento de la campaña antiargentina" que circuló en redes sociales durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos.

"Y después me vienen a hablar de interferencia", afirmó el mandatario, quien además aseguró que "un grupo de brasileños que mandó Lula jugó activamente" en su contra durante la campaña presidencial de 2023.