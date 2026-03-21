Irán atacó Dimona, ciudad clave del programa nuclear de Israel: hay al menos 40 heridos

El ataque con proyectiles impactó en zonas urbanas del sur israelí y dejó decenas de heridos, en su mayoría por metralla, mientras equipos de emergencia trabajan en el área.

El Centro de Investigación Nuclear cerca de la ciudad de Dimona, en Israel.

Un ataque con proyectiles lanzados por Irán impactó en la ciudad israelí de Dimona , en el sur del país, donde se encuentra una de las principales instalaciones vinculadas al programa nuclear de Israel. El hecho activó operativos de emergencia y dejó decenas de heridos.

Según reportes oficiales, efectivos del servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) se desplegaron en la zona tras la caída de proyectiles. En Dimona y en la cercana Yerucham se registraron impactos de fragmentos tanto de misiles como de interceptores del sistema de defensa aérea.

En un primer momento se informaron al menos 20 heridos , pero con el correr de las horas la cifra fue actualizada a al menos 40 personas afectadas . De acuerdo con el MDA, la mayoría presenta lesiones leves por metralla , además de casos de personas heridas mientras se dirigían a refugios y cuadros de ansiedad.

Entre los heridos, un niño de 10 años fue reportado en estado moderado por lesiones causadas por fragmentos. El impacto provocó daños en estructuras en zonas urbanas y motivó el despliegue de equipos de rescate para asistir a los afectados y evaluar riesgos adicionales.

Dimona es una ciudad de relevancia estratégica, ya que allí se ubica el Centro de Investigación Nuclear del Néguev , considerado la principal instalación nuclear de Israel. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre daños en ese complejo.

Más temprano, Irán lanzó un ataque aéreo contra la base británico-estadounidense de Diego García, ubicada en el océano Índico, a unos 4.000 kilómetros de distancia. Si bien los misiles balísticos no habrían alcanzado su objetivo, la ofensiva encendió alertas en Europa por el alcance del arsenal iraní.

El episodio sugiere que la República Islámica cuenta con capacidades de ataque de mayor distancia que las reconocidas hasta ahora, lo que reconfigura la evaluación estratégica sobre su poder militar. Según informó The Wall Street Journal, Irán disparó recientemente dos misiles balísticos hacia la base de Diego García. El hecho fue posteriormente confirmado por el Reino Unido, que este sábado condenó los “ataques temerarios”.

EEUU reportó una operación militar para liberar el estrecho de Ormuz

El ejército de Estados Unidos sostuvo que logró reducir la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz, luego de un bombardeo sobre una instalación subterránea donde, según Washington, se almacenaban misiles de crucero.

Desde el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper detalló el alcance de la operación a través de un mensaje difundido en X. Allí aseguró que el ataque no solo impactó sobre la infraestructura principal, sino también sobre componentes clave del sistema de vigilancia iraní.

“No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, aseguró.