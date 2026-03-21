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21 de marzo 2026 - 09:29

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU levantó las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní

EEUU busca aliviar la presión sobre el mercado petrolero y levanta las sanciones sobre el petróleo iraní en mar.

EEUU busca aliviar la presión sobre el mercado petrolero y levanta las sanciones sobre el petróleo iraní en mar.

Por Depositphotos

Desde Washington, aclararon que la medida es "muy temporal" y que no beneficiará a Irán porque es petróleo que se encuentra en el mar. En el comienzo de la 4ta semana del conflicto, Israel advierte que Teherán aumentará sus ataques a pesar de los dichos de Donald Trump.

La guerra entra ya en el inicio de su cuarta semana y su impacto en el comercio mundial - sobre todo en la industria petrolera - comienza a generar las primeras reacciones efectivas de diversos actores del conflicto. Este sábado, Estados Unidos anunció la liberación de 140 millones de barriles de petróleo, mientras que Bahréin fue el primer país de la región que se ofreció para colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump.

La suspensión de las sanciones por parte de Washington estará vigente hasta el 19 de abril, y solo se aplica al petróleo ya cargado en buques. 140 millones de barriles equivalen aproximadamente a 1,5 días de consumo mundial. “Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán y su capacidad de acceder al sistema financiero internacional”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una publicación del viernes .

En este escenario, y a pesar del discurso de Trump quien asegura haber arrasado con la capacidad militar de Irán, desde Israel advierten que los ataques de Irán “aumentarán significativamente” durante los próximos días.

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EEUU levantó las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní

iran petroleo
Seg&uacute;n la administraci&oacute;n de Trump, Ir&aacute;n no se beneficiar&aacute; de la medida ya que es petr&oacute;leo que ya se encuentre en el mar.

Según la administración de Trump, Irán no se beneficiará de la medida ya que es petróleo que ya se encuentre en el mar.

La decisión de Estados Unidos de habilitar la venta de hasta 140 millones de barriles de petróleo iraní almacenados en el mar tendría un impacto económico limitado para Irán, en un contexto en el que ese crudo continúa bajo restricciones financieras.

Actualmente, ese volumen se encuentra alcanzado por sanciones del Departamento del Tesoro y, en su mayoría, ya está cargado en buques cisterna que operan en aguas asiáticas, según coinciden distintos analistas del mercado.

“Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán y su capacidad de acceder al sistema financiero internacional”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una publicación del viernes.

La flexibilización de las sanciones tiene carácter temporal: rige hasta el 19 de abril y alcanza únicamente al petróleo que ya fue cargado en embarcaciones. En términos de magnitud, los 140 millones de barriles representan cerca de 1,5 días del consumo global.

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Irán amenazó con atacar "destinos turísticos" de todo aquel que sea enemigo del Régimen Islámico

El principal vocero de Irán el general Abolfazl Shekarchi, advirtió este viernes que “parques, áreas recreativas y destinos turísticosde todas partes del mundo, no serán seguros para "los enemigos del Régimen Islámico". La advertencia sin dudas puede incluir a la Argentina, que para Irán "cruzó una línea roja imperdonable" al alinearse con EEUU e Israel.

Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró el vocero del Régimen, citado por la televisión estatal.

Por otro lado, Irán también amenazó con perseguir a funcionarios y militares importantes de EEUU e Israel, incluso si se encuentran fuera de su país o en algún destino turístico.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, sentenció Shekarchi.

La medida probablemente nace a raíz de los múltiples asesinatos contra las cabecillas del Régimen Islámico, incluyendo el asesinato de Ali Jameneí, que hasta su muerte el 28 de febrero, era Líder Supremo de Irán. También se asesinó a gran parte de su familia, incluyendo a nietos del Ayatolá.

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Donald Trump afirmó que EEUU actuará en Ormuz solo si lo solicitan sus aliados y descartó una tregua con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país solo intervendrá en el estrecho de Ormuz si así lo solicitan sus aliados, en medio de la escalada del conflicto con Irán y el cierre de esa vía clave para el comercio energético global.

A través de un mensaje en su red Truth Social, el mandatario sostuvo que la responsabilidad de garantizar la seguridad en la zona debería recaer en los países que dependen de esa ruta marítima: “Estados Unidos no la utiliza”, remarcó.

En ese marco, planteó que Washington podría brindar asistencia si fuera requerido, aunque consideró que no sería necesario si se logra neutralizar la amenaza iraní.

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