Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU levantó las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní

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EEUU levantó las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní

iran petroleo Según la administración de Trump, Irán no se beneficiará de la medida ya que es petróleo que ya se encuentre en el mar. Depositphotos

La decisión de Estados Unidos de habilitar la venta de hasta 140 millones de barriles de petróleo iraní almacenados en el mar tendría un impacto económico limitado para Irán, en un contexto en el que ese crudo continúa bajo restricciones financieras.

Actualmente, ese volumen se encuentra alcanzado por sanciones del Departamento del Tesoro y, en su mayoría, ya está cargado en buques cisterna que operan en aguas asiáticas, según coinciden distintos analistas del mercado.

“Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán y su capacidad de acceder al sistema financiero internacional”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una publicación del viernes.

La flexibilización de las sanciones tiene carácter temporal: rige hasta el 19 de abril y alcanza únicamente al petróleo que ya fue cargado en embarcaciones. En términos de magnitud, los 140 millones de barriles representan cerca de 1,5 días del consumo global.