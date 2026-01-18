Irán cruzó a Donald Trump y advirtió que atacar al Líder Supremo sería "una guerra a gran escala"

El presidente Masoud Pezeshkian respondió a los dichos del republicano sobre un cambio de liderazgo, mientras Teherán endureció su discurso y reconoció por primera vez miles de muertos durante la represión.

El presidente de Irán , Masoud Pezeshkian , lanzó una dura advertencia contra Donald Trump luego de que el mandatario estadounidense llamara a buscar un nuevo liderazgo en el país persa. Desde Teherán, aseguró que cualquier ataque contra el Líder Supremo, Alí Jamenei , equivaldría a una guerra a gran escala contra la nación iraní .

A través de su cuenta en la red social X , Pezeshkian remarcó las consecuencias de una eventual agresión contra la máxima autoridad religiosa y política de Irán. “Atacar al Líder Supremo de nuestro país equivale a una guerra a gran escala contra la nación iraní”.

La advertencia se produjo luego de que Trump afirmara que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, en declaraciones al portal Político , en el marco de las protestas masivas que sacuden al país. Las manifestaciones se iniciaron tras la devaluación del rial y el impacto de la inflación , y derivaron en consignas abiertamente antigubernamentales contra el régimen del ayatollah Jamenei .

En ese contexto, el expresidente estadounidense cuestionó con dureza la conducción iraní. “De lo que es culpable, como líder de un país, es de la destrucción total del país y del uso de la violencia a niveles nunca antes vistos . Para mantener el país en funcionamiento, aunque sea a un nivel muy bajo, los dirigentes deberían centrarse en gobernar adecuadamente su país, como hago yo con Estados Unidos , y no matar a miles de personas para mantener el control”.

Trump también reconoció que evalúa acciones militares muy concretas frente al escenario iraní. “Estamos evaluando esto muy seriamente. El Ejército lo está examinando y estamos considerando opciones muy concretas ”, afirmó ante la prensa a bordo del Air Force One . Además, advirtió que una respuesta violenta del régimen a las protestas podría derivar en represalias de Washington .

Desde Teherán, el canciller Abás Araqchi respondió con dureza y aseguró que Irán está preparado para una guerra, aunque también “listo para negociar”. En paralelo, la ONG Iran Human Rights denunció que la represión dejó al menos 648 muertos, entre ellos nueve menores, además de miles de heridos y cerca de 10.000 detenidos.

Irán reconoció por primera vez miles de muertos en la represión y apuntó contra Estados Unidos

El Líder Supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, admitió por primera vez que “miles de personas” murieron durante la represión de las protestas que sacudieron al país en las últimas dos semanas. Además, reconoció que muchas de las víctimas fueron asesinadas “de forma inhumana y salvaje”.

Durante un discurso público, el jefe del régimen teocrático culpó directamente a Estados Unidos por la magnitud de la represión y la cantidad de fallecidos. En ese marco, arremetió contra Donald Trump, a quien calificó de “animal” por su apoyo a los manifestantes y reclamó un castigo ejemplar para quienes participaron de las protestas.

“Por la gracia de Dios, la nación iraní debe quebrar la espalda de los sediciosos tal como quebró la espalda de la sedición”, afirmó Jamenei, en una de las declaraciones más duras desde el inicio de la crisis.