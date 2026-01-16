Aseguran que las protestas en Irán disminuyeron tras una fuerte presencia militar en los focos de conflicto

Residentes y grupos de DDHH señalaron que no se avistaron protestas en las últimas horas ni se registraron reuniones para manifestarse. , se cometieron mas arrestos.

Residentes y grupos de DDHH de Irán aseguran que las protestas disminuyeron tras una represión mortal, tras semanas de caos y disturbios sociales en contra del actual régimen comandado por el ayatolá Ali Jamenei . En este escenario, los medios informaron sobre más arrestos tras la tentativa de una intervención de EEUU .

En las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán , Abbas Araqchi , negó que exista un plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas en el país. En una entrevista con Fox News, remarcó que esas versiones son falsas , habló de desinformación y aseguró que no se prevén ejecuciones .

La represión en Irán parece haber sofocado ampliamente las protestas por ahora , según un grupo de derechos humanos (DDHH) y residentes, mientras los medios estatales informaron de más arrestos el viernes a la sombra de las reiteradas amenazas de intervención estadounidense si continúan los asesinatos.

Ante la obstrucción del flujo de información por un apagón de internet, varios residentes de Teherán sostuvieron que la capital había estado tranquila desde el domingo y que una serie de drones sobrevoló la ciudad, donde no hubo señales de protestas el jueves ni el viernes.

El grupo de DDHH kurdo-iraní Hengaw indicó que no había habido reuniones de protesta desde el domingo, pero "el ambiente de seguridad sigue siendo muy restrictivo": "Nuestras fuentes confirman una fuerte presencia militar y de seguridad en ciudades y pueblos donde anteriormente hubo protestas, así como en varios lugares donde no hubo grandes manifestaciones", indicaron a Reuters.

Mientras los medios estatales informaron de más arrestos el viernes a la sombra de las reiteradas amenazas de intervención de EEUU.

Sin embargo, hubo indicios de malestar en algunas zonas: Hengaw informó que una enfermera murió por disparos directos de las fuerzas gubernamentales durante las protestas en Karaj, al oeste de Irán mientras el medio de comunicación Tasnim, afiliado al estado, informó que "los alborotadores prendieron fuego a una oficina de educación local en el condado de Falavarjan" ayer.

Por otro lado, un anciano residente al noroeste de Irán, donde fue el foco de muchos de los mayores estallidos, indicó que las protestas esporádicas habían continuado, aunque no con tanta intensidad.

El Consejo de Seguridad de la ONU debatió la crisis en Irán: EEUU advirtió que "todas las opciones están sobre la mesa"

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este jueves de urgencia para analizar la situación en Irán, en un contexto marcado por la represión de protestas antigubernamentales y la creciente tensión con Estados Unidos.

La sesión, solicitada por Washington y realizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se desarrolló mientras organismos internacionales y gobiernos expresaban preocupación por el uso de la fuerza contra manifestantes y el deterioro de la situación interna iraní.

Antes del encuentro, desde la Secretaría General de la ONU se había señalado que el organismo observa con “suma preocupación” las imágenes de represión y muertes durante las manifestaciones. El vocero del secretario general, Stéphane Dujarric, afirmó que la prioridad es que las personas puedan protestar de manera pacífica y en condiciones de seguridad, tal como lo reconoce el derecho internacional.