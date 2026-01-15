El precio del petróleo baja 4% luego de nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Irán + Seguir en









El presidente de Estados Unidos confirmó que terminó la matanza en el país asiático, aunque no descartó una intervención militar allí.

El petróleo cae luego de que Trump declarara sobre el conflicto en Irán.

Los precios del petróleo caen alrededor de 4% el jueves tras unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto del conflicto en Irán, donde aseguró que la "matanza ha cesado" y no descartó la posibilidad de una intervención militar estadounidense.

Las cotizaciones de crudo habían subido recientemente por las tensiones en Irán, sacudido por un levantamiento popular violentamente reprimido, y sumadas las amenazas de Washington contra Teherán.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado", y añadió: "Y no hay planes de ejecuciones" de detenidos.

trump irán El petróleo, en caída Durante la jornada del jueves, el barril de WTI estadounidense caía 4,36% a u$s59,18 y el de Brent del mar del Norte perdía 4,1% a u$s63,72. Esta acción fue una consecuencia directa de los dichos del presidente norteamericano.

Además, cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".