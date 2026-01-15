Si tenés dudas comunicate

15 de enero 2026 - 11:40

El precio del petróleo baja 4% luego de nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Irán

El presidente de Estados Unidos confirmó que terminó la matanza en el país asiático, aunque no descartó una intervención militar allí.

El petróleo cae luego de que Trump declarara sobre el conflicto en Irán.

El petróleo cae luego de que Trump declarara sobre el conflicto en Irán.

Las cotizaciones de crudo habían subido recientemente por las tensiones en Irán, sacudido por un levantamiento popular violentamente reprimido, y sumadas las amenazas de Washington contra Teherán.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado", y añadió: "Y no hay planes de ejecuciones" de detenidos.

trump irán

El petróleo, en caída

Durante la jornada del jueves, el barril de WTI estadounidense caía 4,36% a u$s59,18 y el de Brent del mar del Norte perdía 4,1% a u$s63,72. Esta acción fue una consecuencia directa de los dichos del presidente norteamericano.

Además, cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".

