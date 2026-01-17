Israel felicitó al Gobierno por declarar "organización terrorista" a la Fuerza Quds y llamó a "seguir el ejemplo de Argentina"

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Guideon Saar, manifestó su apoyo a la decisión impulsada por Javier Milei y su Gabinete de declarar como terrositas al grupo militar Iraní. Asimismo, remarcó que la decisión "honra la memoria de las víctimas" de los atentados.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Guideon Saar , manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno de declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds , con orígenes vinculados al territorio de Irán . El israelí afirmó que se trata de un "paso significativo" e instó al resto del mundo a "seguir el ejemplo de la Argentina".

Desde sus redes sociales, el funcionario expresó: " Celebro la decisión del gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei , de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista".

"Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA ", agregó recordando los trágicos hechos para al país, en los cuales se vincula a Ahmad Vahidi como uno de los responsables.

"La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica , que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentin a y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre", finalizó.

El Gobierno oficializó este sábado la declaración de la Fuerza Quds - a la que califica proveniente de Irán - como organización terrorista. Mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, la gestión libertaria justificó su decisión debido al peligro que trae consigo el grupo militar , ya que según la consideración gubernamental, se especializaba en el "entrenamiento para la realización de ataques en otros países" .

Celebro la decisión del gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente @JMilei , de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de… https://t.co/9Szh3F6BLR

En el texto que lleva la firma de Milei, denuncian que uno de los líderes de la fuerza, Ahmad Vahidi, formó parte de los atentados contra la AMIA y contra la Embajada de Israel a principios de la década de 1990.

Según indica el documento, la medida fue impulsada por el mandatario en coordinación con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado. El objetivo es limitar la capacidad de acción e influencia del grupo militar iraní.

Además, el Canciller, Pablo Quirno, también se hizo eco de la decisión a través de un comunicado en su cuenta de X. Allí el funcionario celebró la medida y afirmó: "La Argentina sigue reforzando su compromiso contra el terrorismo internacional y contribuyendo al esfuerzo global para combatirlo en todas sus formas".

Qué dice el comunicado del Gobierno

En el texto oficial se explicó que la Fuerza Quds constituye “una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”. En ese marco, el Gobierno recordó que “la República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.

A partir de la resolución adoptada, la organización quedó incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según precisó la Oficina del Presidente, la inclusión implica la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción y proteger el sistema financiero argentino frente a eventuales maniobras de financiamiento del terrorismo.

El comunicado subrayó que los integrantes de la Fuerza Quds y sus aliados quedaron alcanzados por todas las disposiciones previstas en el régimen vigente.