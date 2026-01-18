Copa Argentina: Independiente Rivadavia abre la defensa del título ante Estudiantes + Seguir en









Con dos partidos televisados se pone en marcha una nueva edición del certamen más federal del país, que otorga un boleto directo a la Copa Libertadores y promete sorpresas desde el inicio.

El ganador de este partido avanzará para medirse con Tigre o Claypole.

Este domingo comienza una nueva edición de la Copa Argentina, el torneo que todos miran de reojo por una razón concreta: es el camino más corto hacia la Copa Libertadores. Con apenas seis triunfos, cualquier equipo puede sumar una estrella y asegurarse un lugar en el certamen continental que más premios económicos reparte.

El encargado de levantar el telón será Independiente Rivadavia, último campeón, que desde las 19 se enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes. El ganador avanzará para medirse con Tigre o Claypole.

Ya sin el colombiano Sebastián Villa, la Lepra —primer club mendocino en consagrarse a nivel oficial tras vencer por penales a Argentinos Juniors— iniciará la defensa del título frente al mismo rival que dejó en el camino en el arranque de su campaña consagratoria. Estudiantes, además, es el equipo del Ascenso con mejor historial en la Copa Argentina, con semifinales en las ediciones 2012-2013 y 2019.

estudiantes Estudiantes se enfrenta con Independiente Rivadavia, el último campeón La posible formación de Independiente Rivadavia El conjunto dirigido por Alfredo Berti formaría con: Ramiro Macagno; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Alex Arce.

Más tarde, desde las 21.15, será el turno de Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, que disputará su primer cruce oficial ante Sarmiento de La Banda, representante del Torneo Federal. El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Caseros y el vencedor se cruzará luego con Instituto de Córdoba o Atlanta.

Así, con nombres fuertes y la ilusión intacta de los equipos del interior, la Copa Argentina vuelve a escena con la promesa de ser, una vez más, el atajo soñado hacia la gloria continental.