El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por Irán: "Queremos que la gente proteste pacíficamente"

Cerca de 15 países se reunirán a pedido de EEUU. Desde el organismo aseguraron que quieren "que la gente esté segura mientras protesta pacíficamente".

La atención global se centra en la represión de las movilizaciones en Irán.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) se reunirá este jueves de urgencia para abordar la situación en Irán , en medio de las crecientes tensiones con EEUU y una oleada de protestas contra el régimen religioso.

Se trata de un encuentro de 15 países previsto a las 15.00 horas (hora de Nueva York), según anunció la Portavocía del secretario general de la ONU, António Guterres. La reunión se produce a petición de EEUU, mientras la atención global se centra en la represión de las movilizaciones en Irán.

El portavoz del dirigente portugués, Stéphane Dujarric, reiteró este miércoles en rueda de prensa que desde el organismo “estamos sumamente preocupados” por la situación en el país y en particular “por las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones”.

“Lo que queremos es que la gente esté segura mientras protesta pacíficamente, tal como se le reconoce el derecho a protestar pacíficamente en cualquier parte del mundo”, señaló al ser preguntado por la petición de Teherán de que la ONU condene las amenazas de EEUU sobre un ataque contra suelo iraní.

Dujarric también expresó su “firme” oposición al uso de la pena de muerte en “todas” las circunstancias , después de que la ONG kurdo-iraní Hengaw denunciara que el manifestante iraní Erfan Soltani (26) se enfrentaba a una ejecución “inminente” tras un “proceso judicial rápido y opaco”.

Este jueves, el régimen desmintió que Soltani sería ejecutado. El joven “no ha sido condenado a muerte” y, en caso de condena, “el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos”, aseguró el poder judicial iraní en un comunicado.

La ONU denuncia que murieron más de 100 niños en Gaza desde el acuerdo de alto el fuego

Murieron más de 100 niños en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja de Gaza. Estos datos se registraron desde el inicio del acuerdo de alto el fuego entre el movimiento terrorista palestino Hamás e Israel, según indicó la ONU para la infancia UNICEF.

"Eso equivale aproximadamente a una niña o un niño muerto cada día desde octubre, y probablemente la cifra sea aún mayor", informó James Elder, portavoz del organismo de la ONU para la infancia (UNICEF) en una conferencia de prensa.

De acuerdo a Elder, los 60 niños y 40 niñas murieron por bombardeos aéreos, ataques con drones (incluidos drones suicidas), disparos de tanques y munición real, entre otras causas. Por otro lado, un responsable del Ministerio de Salud del enclave palestino, que mantiene registros de víctimas, reporta 442 fallecidos desde la tregua, entre ellos 165 menores.