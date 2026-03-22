Israel lanzó nuevos ataques en el sur del Líbano y ordenó destruir puentes sobre el río Litani

Las Fuerzas de Defensa israelíes apuntaron contra infraestructuras vinculadas a Hizbulá. La medida busca aislar la zona y frenar el traslado de combatientes y armamento.

El Ejército de Israel anunció este domingo una nueva oleada de ataques contra infraestructuras en el sur del Líbano , en el marco de una escalada del conflicto con Hizbulá , luego de que se ordenara la destrucción de puentes estratégicos sobre el río Litani.

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Las fuerzas armadas israelíes informaron la ofensiva a través de un comunicado, aunque sin detallar los puntos específicos alcanzados. Según se indicó, los ataques se enmarcan en una estrategia para afectar la logística del grupo chiita en la región.

La decisión se produce después de que el ministro de Defensa, Israel Katz , confirmara que se ordenó destruir todos los puentes sobre el río Litani que, según el gobierno israelí, serían utilizados por Hizbulá.

“El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur ”, sostuvo el funcionario.

La medida apunta a aislar completamente el sur del Líbano , una zona clave en el conflicto de Medio Oriente, y limitar los movimientos del grupo armado.

Además, Katz indicó que también se dispuso acelerar la destrucción de viviendas en aldeas del sur libanés que puedan representar una amenaza para comunidades israelíes cercanas a la frontera.

Estos anuncios se dan luego de que Hizbulá asegurara haber llevado a cabo ataques contra fuerzas israelíes tanto en el norte de Israel como en el sur del Líbano.

Según el grupo, en las últimas horas se realizaron operaciones con drones y cohetes contra posiciones militares israelíes a lo largo de la frontera.

De acuerdo con esos reportes, los ataques habrían impactado en objetivos ubicados en Hanita y Avim, en el norte de Israel, y en Ras an-Nauoura, en territorio libanés.