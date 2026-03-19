Impactante video: un misil israelí explotó al lado de un periodista en el Líbano + Seguir en









Un corresponsal de RT y su camarógrafo fueron alcanzados durante una cobertura en el sur del Líbano en medio de la escalada bélica

Un misil impactó a metros de un equipo de RT durante una transmisión en vivo en el sur del Líbano. RT

El corresponsal de RT, Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos tras el impacto de un proyectil a pocos metros mientras realizaban una transmisión en vivo en el sur del Líbano, en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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El ataque ocurrió mientras el equipo periodístico cubría la situación en una zona cercana a una base militar. Según las imágenes difundidas, un misil lanzado desde un avión impactó muy cerca de los periodistas, generando una fuerte explosión que los alcanzó con metralla.

Ambos fueron trasladados a un hospital con heridas leves y permanecen conscientes y fuera de peligro, según informó la cadena rusa RT.

ssstwitter.com_1773931004523 El hecho ocurrió cerca de una base militar en plena cobertura del conflicto. El episodio se produjo mientras los periodistas realizaban su trabajo en terreno, utilizando chalecos antibalas identificados con la inscripción “Press”. Así lo confirmó su colega Ali Rida, quien también estaba presente en el lugar. Tras la explosión, los trabajadores de prensa quedaron entre escombros y debieron recibir atención médica por heridas provocadas por fragmentos del proyectil.

Denuncia de Rusia y acusaciones contra Israel Desde Moscú, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, cuestionó el hecho y lo vinculó con otros ataques a periodistas en la región: "En el contexto del asesinato de doscientos periodistas en Gaza" por parte de fuerzas israelíes, el ataque de un avión israelí contra el equipo de RT en el Líbano "no puede calificarse de casual. Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un 'importante objetivo militar estratégico', sino en el lugar donde se realizaba el reportaje", agregó, en referencia a explicaciones previas de mandos militares israelíes.

Periodistas asesinados Rusia denunció el ataque en un contexto de violencia creciente contra periodistas en Gaza le-de.cdn-website.com Escalada del conflicto en el Líbano El incidente se da en medio de una intensificación de la ofensiva de Ejército de Israel en territorio libanés, donde mantiene bombardeos diarios y operaciones terrestres contra el grupo chií Hezbolá. Desde el inicio de los enfrentamientos el 2 de marzo, cerca de mil personas murieron en el Líbano como consecuencia de los ataques, según datos oficiales. Entre las víctimas hay más de un centenar de niños. En paralelo, Israel aseguró haber abatido a decenas de combatientes en las últimas horas, mientras continúa su avance en zonas estratégicas del sur del país.