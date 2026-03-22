Israel dio por finalizada una nueva ola de ataques "a gran escala" contra instalaciones militares en Teherán

El Ejército israelí informó que la ofensiva apuntó a debilitar las capacidades del régimen iraní, mientras Irán lanzó al menos siete oleadas de ataques sobre el área metropolitana de Tel Aviv.

El Ejército de Israel informó este domingo que dio por finalizada una nueva ola de ataques "a gran escala" contra instalaciones militares y de producción de armas en Teherán , con el objetivo de debilitar las capacidades del régimen iraní , según un mensaje difundido en la cuenta de las Fuerzas de Defensa de Israel .

Según detallaron las autoridades israelíes, aviones de combate de la Fuerza Aérea lanzaron decenas de municiones contra objetivos estratégicos vinculados a agencias de seguridad iraníes.

Entre los blancos se incluyeron una base militar utilizada para el entrenamiento de tropas y sistemas de defensa antiaérea , un centro de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa y una instalación vinculada a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria .

La ofensiva también alcanzó una sede del Ministerio de Inteligencia iraní y un cuartel general de la policía de emergencia . "Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan intensificando su impacto operativo en los sistemas y capacidades militares del régimen" , señalaron en el comunicado oficial.

En paralelo, Irán lanzó al menos siete oleadas de ataques con misiles durante el domingo, dirigidas principalmente al área metropolitana de Tel Aviv .

La reacción de Benjamín Netanyahu: "Irán demostró ser un peligro para el mundo"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que Irán representa una amenaza global tras los últimos ataques y el lanzamiento de misiles de largo alcance, en una escalada que intensifica la guerra en Medio Oriente y eleva la presión internacional sobre el régimen iraní.

Durante una visita a Arad, Netanyahu sostuvo: “Si necesitan pruebas de que Irán pone en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas se las proporcionaron”. En ese sentido, apuntó directamente contra las capacidades militares de Teherán y su impacto más allá de la región.

“Lanzaron un misil balístico intercontinental contra Diego García. Tiene un alcance de 4.000 kilómetros. Siempre lo he dicho. Ahora tienen la capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa”, señaló. Y agregó: “¿Qué más pruebas necesitan para convencerse de que este régimen, que amenaza al mundo entero, debe ser detenido?”.