Israel y EEUU reenfocan su ofensiva bélica en la infraestructura energética de Irán

Se trata del South Pars-North Dome, el mayor reservorio de gas conocido del mundo, es compartido entre Irán y Qatar. Mientras tanto, la tensión sobre el estrecho de Ormuz crece día a día.

Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles un importante yacimiento gasístico iraní en el Golfo , donde el impacto de proyectiles provocó un incendio, según informó la televisión estatal de Irán. Así, la guerra en Medio Oriente suma nuevos objetivos orientados a la desestabilización económica , en un conflicto que mantiene en vilo al mundo por su impacto en la cadena de suministro energético.

"Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars , en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista", reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento. De acuerdo con esa versión oficial, varios equipos de bomberos fueron enviados a la zona para intentar controlar las llamas.

South Pars-North Dome, compartido entre Irán y Qatar , es el mayor reservorio de gas conocido del mundo y explica cerca del 70% del abastecimiento doméstico de gas natural de la república islámica . No es, además, la primera vez que queda bajo fuego: durante la guerra de 12 días del último junio, Israel ya había golpeado instalaciones en ese mismo yacimiento.

El ataque de EEUU sobre Sout Pars-North Dome es parte de una estrategia más grande - de ambas naciones - para lograr una ventaja en la guerra: la batalla económica y energética. Es que, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero pasado, Irán utilizó el estrecho de Ormuz - por donde pasaba el 20% del petróleo mundial - como una pieza clave en la presión internacional.

En ese sentido, ahora la gestión de Trump también empieza a considerar el ataque sobre objetivos petroleros iraníes , una de las industrias que permiten ingresos a las arcas de Teherán para financiar los gastos de la guerra.

La gestión de Trump también empieza a considerar el ataque sobre objetivos petroleros iraníes.

Es que, en este escenario, mientras una buena parte de los productores del Golfo evalúa cómo almacenar o redirigir su producción para evitar un cierre que luego demoraría semanas en revertirse, Irán siguió moviendo crudo casi sin interrupciones. Según Kpler y Tanker Trackers.com, desde el inicio de la guerra partieron siete petroleros desde costas iraníes, con un transporte de 2,1 millones de barriles diarios en los últimos seis días, por encima del promedio diario registrado durante febrero.

Ese flujo no solo alivió a China y, en menor medida, a la India -dos países que vuelven a exhibir que las sanciones occidentales les pesan poco-, sino que además le habría permitido a Teherán sumar cerca de u$s1.000 millones para financiar el costo del enfrentamiento bélico.

El bombardeo sobre la isla de Kharg

Trump confirmó - el pasado sábado - que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron un ataque de gran escala sobre la isla iraní de Kharg, uno de los puntos neurálgicos de la infraestructura energética de la República Islámica.

En una publicación en Truth Social, el presidente sostuvo que el CENTCOM actuó por orden directa suya y llevó adelante “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio”, operación con la que, según dijo, quedaron “aniquilados todos los objetivos militares” ubicados en la isla.

Isla de kharg 2 (1) Anteriormente, EEUU bombardeó la isla iraní de Kharg, uno de los puntos neurálgicos de la infraestructura energética de la República Islámica.

Trump definió a Kharg como “la joya de la corona de Irán” y remarcó que allí se concentra una porción clave del sistema exportador de crudo iraní. Ubicada a unos 25 kilómetros de la costa, la isla alberga la principal terminal de carga petrolera del país y, de acuerdo con estimaciones habituales del mercado, cerca del 90% de las exportaciones de petróleo iraní pasa por esa instalación.

El mandatario aseguró, además, que decidió no atacar la infraestructura petrolera en sí misma, aunque dejó abierta la puerta a cambiar de postura si Irán interfiere en la navegación regional.

“Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, advirtió Trump.

El estrecho de Ormuz: el punto clave en el tablero geopolítico

Durante las últimas dos semanas - y ante la respuesta volátil de los mercados - el estrecho de Ormuz se posiciona como el punto clave que puede determinar el devenir de la guerra. En los últimos días, el canciller iraní, Abbas Araqchi, afirmó que varios países ya se acercaron a Teherán para discutir mecanismos que garanticen el tránsito seguro de embarcaciones por el corredor marítimo.

“Estamos abiertos a países que quieran hablar con nosotros sobre el paso seguro de sus buques”, expresó en respuesta el ministro durante su participación en CBS News. El funcionario agregó que esos contactos ya comenzaron, aunque evitó identificar a los interlocutores. “No puedo mencionar a ningún país en particular, pero varios países se han acercado para hablar sobre el paso seguro de sus buques”, señaló.

De todos modos, aclaró que la decisión final sobre las condiciones de navegación no está exclusivamente en manos del gobierno civil, sino que depende de las autoridades militares iraníes.

Desde la Casa Blanca, Trump sostuvo el pasado sábado que varios países se sumarían con buques de guerra a una eventual operación para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Sin embargo, no precisó qué gobiernos participarían concretamente.

"Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con EEUU para mantener el estrecho abierto y seguro", expresó en Truth Social.

En ese mismo mensaje, mencionó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña entre los posibles actores involucrados. "Mientras tanto, EEUU bombardeará sin piedad la costa y seguirá hundiendo barcos y buques iraníes", aseguró.

Pero la reacción europea fue en otra dirección. Reino Unido, Italia y Alemania se mostraron en contra de involucrarse en una intervención militar vinculada al estrecho.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que el Reino Unido "no será arrastrado a una guerra". En la misma línea, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, sostuvo que “la OTAN no tiene nada que ver”, con el actual conflicto en Medio Oriente.

Las tensiones, además, no pasan solo por la presión de Washington para lograr un alineamiento total. Trump también volvió a amenazar con abandonar la OTAN si no recibe cooperación en su ofensiva contra Irán, una posibilidad que Kornelius calificó como la antesala de un escenario “muy sombrío” para Europa.