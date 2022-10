Elecciones en Brasil: Neymar mantiene su apoyo a Bolsonaro y divide las aguas en la selección

"Yo no voy (a llevarle la copa a Bolsonaro) ni ganando ni perdiendo. La selección puede ir pero yo no voy, es una cuestión personal y no depende de quien gane la elección, le dije eso (en Rusia 2018) cuando Michel Temer era el presidente, no me siento cómodo porque no es mi ambiente", aseguró Tite al diario O Globo.