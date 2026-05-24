Marco Rubio adelantó que hoy habría una definición del acuerdo entre Irán y EEUU: los detalles del anuncio

Donald Trump aseguró que el entendimiento está “negociado en gran medida” y comenzaron a conocerse los principales puntos del borrador.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que en las próximas horas podría conocerse una definición sobre el acuerdo que Washington negocia con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Mientras tan to, Donald Trump afirmó que el entendimiento ya está “negociado en gran medida” y anticipó que solo restan detalles finales para anunciarlo oficialmente.

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Durante una conferencia de prensa en Nueva Delhi, donde realiza una visita oficial, Rubio señaló que las conversaciones avanzaron de manera importante aunque evitó confirmar un cierre definitivo. “ Creo que, a lo mejor, hay la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias ”, expresó el funcionario estadounidense.

Las conversaciones diplomáticas se aceleraron durante los últimos días y ya dejaron trascender algunos de los puntos más sensibles del posible acuerdo entre ambos países.

1- Irán se comprometería a no desarrollar armas nucleares

Uno de los principales objetivos de Estados Unidos es limitar el avance del programa nuclear iraní. Según funcionarios regionales, el borrador establece que Irán aceptaría no fabricar armamento nuclear y avanzar en restricciones vinculadas al enriquecimiento de uranio.

Marco Rubio aseguró este domingo que el objetivo final de Washington es lograr “un mundo que ya no tenga que vivir con miedo o preocupación por un arma nuclear iraní”.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg El posible entendimiento incluiría restricciones al programa nuclear iraní y la reapertura gradual del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, desde Teherán aclararon que todavía no existe un acuerdo definitivo sobre el futuro de las reservas nucleares iraníes.

2- El uranio enriquecido sería reducido o enviado a otro país

Otro de los puntos más delicados del acuerdo está relacionado con las reservas de uranio altamente enriquecido que posee Irán.

Según trascendió, parte del material podría ser diluido y otra parte transferida a un tercer país, posiblemente Rusia. El proceso sería negociado durante un período de 60 días.

Actualmente, Irán posee 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al requerido para fabricar armas nucleares.

No obstante, una fuente iraní negó este domingo que Teherán haya aceptado sacar el uranio del país y sostuvo que la cuestión nuclear “no forma parte del acuerdo actual”.

irán uranio Irán todavía no confirmó públicamente que aceptará transferir fuera del país sus reservas de uranio enriquecido. SANA

3- Irán reabriría gradualmente el estrecho de Ormuz

El acuerdo también incluiría la reapertura progresiva del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Irán restringió el tránsito marítimo tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, situación que provocó preocupación global por el impacto energético y económico.

Según funcionarios cercanos a las negociaciones, la reapertura del paso avanzaría de manera paralela al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes.

Donald Trump afirmó que “los aspectos y detalles finales del Acuerdo” todavía están en discusión y aseguró que podrían anunciarse en breve.

buque indio en el estrecho de ormuz El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos más sensibles del conflicto.

4- EEUU flexibilizaría sanciones económicas

Otro de los puntos incluidos en el borrador contempla un alivio parcial de las sanciones económicas impuestas sobre Irán.

Washington permitiría nuevamente la venta de petróleo iraní mediante exenciones especiales y también analizaría liberar fondos iraníes congelados en el exterior.

Las negociaciones económicas también formarían parte del plazo de 60 días previsto para avanzar en la implementación del entendimiento.

Donald Trump Estados Unidos analiza levantar sanciones económicas y habilitar nuevamente exportaciones petroleras iraníes. Crédito: The White House

5- El acuerdo buscaría reducir la tensión regional

El borrador también incluiría compromisos vinculados a la seguridad regional y al conflicto entre Israel y Hezbolá.

Funcionarios israelíes expresaron preocupación por la capacidad militar del grupo libanés aliado de Irán y reclamaron garantías de seguridad más estrictas.

Según trascendió, el entendimiento contemplaría avanzar hacia el fin de la guerra entre Israel y Hezbolá y evitar interferencias en asuntos internos de otros países de Medio Oriente.

Pese al alto el fuego vigente desde abril, los enfrentamientos y ataques en la frontera libanesa todavía continúan.