Becas 2026 para estudiar en Japón gratis: cómo aplicar a formaciones universitarias y posgrados

El Gobierno de Japón abrió la convocatoria 2026 de las becas educativas destinadas a estudiantes y profesionales argentinos que quieran realizar carreras universitarias, tecnicaturas, posgrados o programas de perfeccionamiento docente en instituciones japonesas con todos los gastos cubiertos .

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La iniciativa incluye cobertura integral de estudios, estadía y traslado: contempla pasaje aéreo de ida y vuelta , matrícula universitaria, exámenes de ingreso, seguro médico y una asignación mensual destinada a alojamiento, alimentación, transporte y gastos personales.

Dependiendo del programa y de la institución asignada, cada beneficiario puede recibir un financiamiento equivalente a unos 15 millones de pesos anuales .

El proyecto impulsado por el Ministerio de Educación de Japón cuenta con más de seis décadas de trayectoria y ya permitió que más de 578 argentinos accedieran a una experiencia educativa y cultural en el país asiático.

"Más allá de lo académico, fue una experiencia que definió mi camino profesional . Desde mi regreso a Argentina trabajo en UX Research y hoy lidero el departamento de Investigación de Experiencia de Usuario en Banco Santander", destacó Mariana Varela , quien realizó una maestría de 2 años en Media & Governance con orientación en ciberinformática en Keio University.

Becarios argentinos en Japón -2

Tipos de becas para ir a estudiar a Japón

Las becas están dirigidas a argentinos de distintas edades y perfiles académicos. Los seleccionados viajarán a Japón para iniciar sus estudios en universidades e institutos designados por el gobierno japonés durante el primer semestre académico de abril o el segundo que comienza en octubre.

"Cada nueva convocatoria representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el vínculo entre Japón y Argentina a través de la educación y el intercambio cultural. Nos entusiasma ver cómo crece año tras año el interés de jóvenes y profesionales argentinos por conocer Japón desde adentro, formarse en sus universidades y vivir una experiencia transformadora”, explicó Noemí Murakami encargada de becas de la Embajada del Japón en Argentina.

El programa incluye distintas categorías de becas según el perfil académico y la etapa educativa de cada postulante. Entre ellas, se encuentran:

Beca de posgrado “Kenkyuryugaku”

Esta categoría permite realizar investigaciones académicas durante un año y medio o dos años en áreas de estudio que se desarrollen en universidades japonesas, con el objetivo de completar una maestría, doctorado o especialización. Además, incluye un curso intensivo de idioma japonés durante los primeros seis meses.

Para postularse es necesario tener nacionalidad argentina, ser menor de 34 años y contar con título universitario (licenciatura o equivalente). También se exige haber completado al menos 16 años de educación formal (entre primario, secundario y universitario) y presentar un proyecto de investigación relacionado con su profesión.

Beca universitaria “Gakubu”

El programa permite realizar una carrera de grado completa en universidades japonesas dentro de áreas como Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas o Ciencias Naturales. La beca tiene una duración total de cinco años y contempla un año de japonés intensivo.

Está dirigida a jóvenes argentinos de entre 17 y 24 años que hayan terminado el secundario o estén cursando el último año. Los aspirantes deben haber completado al menos 12 años de educación entre primaria y secundaria.

Beca técnica “Senshugakko”

Esta modalidad permite estudiar carreras terciarias y técnicas en instituciones japonesas especializadas. Tiene una duración de tres años: uno dedicado al aprendizaje intensivo del idioma japonés y dos orientados a la formación técnica.

Las áreas disponibles incluyen tecnología, nutrición, educación, bienestar social, comercio, diseño, moda, cultura, administración y economía del hogar.

La beca está destinada a estudiantes argentinos de entre 17 y 24 años que hayan finalizado el secundario o estén próximos a terminarlo.

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Cómo aplicar a las becas, paso a paso

El proceso de postulación se realiza a través de la Embajada del Japón en Argentina y requiere cumplir distintas etapas administrativas y académicas.

Antes de iniciar la inscripción, revisá los requisitos de cada programa. Cada beca tiene límites de edad, condiciones académicas y documentación específica.

Los interesados deben reunir formularios oficiales, certificados educativos, historial académico, cartas de recomendación y documentación personal. En las becas de posgrado también se solicita un plan de investigación detallado explicando los objetivos y el área de estudio elegida.

Luego, los candidatos atraviesan distintas instancias de evaluaciones y entrevistas. En esta etapa se analiza la motivación del postulante y su capacidad de adaptación a una experiencia educativa en el exterior.

Los seleccionados son derivados a universidades e instituciones japonesas definidas por el gobierno de Japón según el área de estudio y el perfil académico. Posteriormente se realizan los trámites migratorios y administrativos previos al viaje.

Para obtener más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la Embajada del Japón en Argentina (https://www.ar.emb-japan.go.jp/) o comunicarse por correo electrónico a [email protected].