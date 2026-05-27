La Argentina podría importar autos japoneses sin aranceles + Agregar ámbito en









El Mercosur y el país asiático analizan un convenio que podría reducir o eliminar impuestos a los vehículos importados, con foco también en energía y recursos estratégicos.

Los autos japonenes podrían llegar sin pagar arancel

El gobierno de Japón se prepara para iniciar conversaciones formales con el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica que podría transformar el comercio automotor en la región.

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Según el diario japonés Nikkei, la iniciativa es impulsada por la primera ministra Sanae Takaichi, quien buscaría concretar un encuentro con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la próxima cumbre del G7. De avanzar, sería el primer gran tratado comercial del actual gobierno japonés.

El eje principal del acuerdo apunta a la reducción —e incluso eliminación— de aranceles para los vehículos japoneses, que actualmente tributan cerca de un 35% al ingresar a mercados del bloque sudamericano.

1778684065356-autos-importacion (1) El eje principal del acuerdo apunta a la reducción —e incluso eliminación— de aranceles para los vehículos japoneses, que actualmente tributan cerca de un 35% al ingresar a mercados del bloque sudamericano.

Acuerdo con Japón: impacto en autos y energía La propuesta sigue la línea de convenios ya avanzados con la Unión Europea y los Estados Unidos, donde se establecieron esquemas de rebaja progresiva de impuestos. En ese contexto, marcas como Toyota, Nissan, Honda, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Suzuki y Hino podrían verse beneficiadas en mercados como el argentino.

Además del sector automotor, el acuerdo también contempla el abastecimiento energético. Japón, altamente dependiente del petróleo importado, busca diversificar sus fuentes ante tensiones geopolíticas en Medio Oriente, por lo que países como Brasil aparecen como socios estratégicos. El avance de estas negociaciones podría generar cambios relevantes en los precios, la oferta de vehículos y la competitividad del mercado automotor regional en los próximos años.