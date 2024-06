Jesica Descalzo: "Los jóvenes nos vinieron a enseñar el trabajar desde el bienestar"

Al hacer uso de la palabra, Descalzo dijo que trabajar en inclusión está "dentro del ADN" de la compañía, y que "todas las políticas" de Recursos Humanos o reclutamiento "son abiertas". "Cuando vamos a tomar una persona, evaluamos que sus competencias y que sus habilidades técnicas tengan que ver con el perfil que se busca, y no tanto con la edad y el género, o cualquier tipo de cuestión", contó.

Los cambios que trajo la pandemia a nivel laboral

"Hay un montón de cuestiones donde uno no tiene quizás esas reglas de formalidad, que también la pandemia nos ayudó un poco en eso", agregó al respecto.

Descalzo dijo que sus inicios estuvieron en empresas con predominancia de hombres en los puestos jerárquicos, que venían de una cultura más tradicional, pero que esto no ocurre en Bonda. Sin embargo, sostuvo que todavía existen compañías a las que todavía "les cuesta" avanzar en temas de equidad. Sobre esto último, señaló que es algo que "sesga mucho" y que ocasiona la "pérdida de mucho talento".

"Nosotros tenemos mucha gente joven, que te empujan a hacer cosas distintas, es fundamental", adicionó. "Creo que una de las cuestiones que nos vinieron a enseñar (los jóvenes) es el trabajo desde el bienestar", comentó Descalzo en referencia al equilibrio emocional, físico y financiero en los empleos.

"Hoy es clave eso, porque antes era el trabajo 100% y no importan las horas, y ahora es el balance ante todo", reflexionó la People Manager sobre el tema. "Creo que nosotros y generaciones anteriores a las nuestras tienen mucho que aprender de ese balance", adicionó.

"Son cuestionamientos que se suman ya desde el proceso de talento, desde el proceso de entrevistas, si vos vas a decirles que hay que venir (a trabajar presencial) todos los días, no sé si te siguen escuchando de la misma manera. Es lo que los dejó la pandemia en materia de modalidad híbrida", sostuvo.

La mejora en las propuestas de valor

Por otro lado, Descalzo dijo que "la tecnología y la época que vivimos" le demandan a las compañías mejorar en sus propuestas de valor para competir por el talento de mercado con las demás empresas. "No solo captar el talento, sino fidelizarlo", añadió.

Descalzo también agregó que la propuesta de valor de la empresa debe ir "moviéndose" todo el tiempo para poder atender las nuevas demandas del mercado laboral.

En ese sentido, cree que, a nivel general, las empresas deberían escuchar más a las personas que las integran, ya que "cada población que forma parte de una compañía es diferente".

"En Bonda somos 100 personas dentro de lo que es Argentina, México y Colombia, entonces nos es más fácil quizás el uno a uno, lo que nosotros llamamos la entrevista de seguimiento o charla one to one", continuó.

Sobre la legislación laboral, Descalzo sostuvo que "hace mucho tiempo" Bonda busca diferenciarse de la Ley de Contrato de Trabajo para poder ofrecer mejores beneficios a sus empleados, ya que esta "nunca se modernizó".

"Uno se termina diferenciando desde las compañías. Sin dudas que el Estado tiene un rol muy importante en el sentido de modernizarse", añadió.

"Me parece súper importante la elección mutua y de generar compromisos con quienes son parte de la compañía, porque si vos tenés compromiso no tenés que estar controlando una hora y no tenés que estar controlando un día, podés estar desde cualquier lado", concluyó.