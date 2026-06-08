Alerta por el reactor CAREM25: expertos advierten por riesgo de seguridad y fallas de origen en su diseño

Una comisión integrada por destacados especialistas nucleares del país concluyó que el desarrollo de ingeniería del reactor CAREM25 presenta incertidumbres críticas en materia de seguridad, validación experimental, sistemas de control y diseño termo-hidráulico.

El CAREM25 es considerado uno de los desarrollos nucleares más importantes de la Argentina y la apuesta nacional para ingresar al mercado mundial de reactores modulares pequeños (SMR).

El reactor nuclear CAREM25 , uno de los proyectos tecnológicos más emblemáticos impulsados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , quedó en el centro de una fuerte controversia técnica luego de que una comisión de expertos convocada por la propia institución concluyera que el estado actual del desarrollo de ingeniería "no presenta un grado de avance con el cual se pueda inferir que su funcionamiento será seguro".

La advertencia surge de una revisión independiente realizada por especialistas en física de reactores, termo-hidráulica, seguridad nuclear, diseño de reactores, fabricación de componentes y gestión de centrales nucleares, quienes analizaron durante varios meses el estado del proyecto CAREM25.

El documento, al que accedió Energy Report , contiene observaciones de extrema dureza sobre aspectos centrales del reactor y cuestiona desde el diseño termo-hidráulico hasta los mecanismos de control de reactividad, pasando por los sistemas de seguridad y la propia planificación del proyecto.

La revisión fue coordinada por el doctor Víctor Herrero , doctor en Ingeniería Nuclear y director de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, y contó con la participación de Eduardo Nies , ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina, y especialistas como Alejandro Clausse, Carlos Lecot, Osvaldo Azpitarte, Fabián Bonetto, José González, Eduardo Nies, Miguel Schivo y Marcelo Bercellini , todos referentes históricos de la ingeniería nuclear argentina .

La revisión realizada por expertos convocados por la propia CNEA deja una señal inequívoca: antes de avanzar hacia la puesta en marcha será necesario demostrar experimentalmente aspectos críticos del diseño y resolver incertidumbres

¿Qué es el CAREM25?

El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) es uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos de la historia nuclear argentina. Se trata del primer reactor nuclear de potencia diseñado íntegramente en el país y forma parte de la nueva generación de reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), una tecnología que busca reducir costos y tiempos de construcción mediante la fabricación modular de componentes. Su desarrollo posicionó a la Argentina entre los pioneros mundiales de este segmento: el CAREM fue el primer reactor SMR del mundo en iniciar su construcción, en febrero de 2014, dentro del Complejo Nuclear Atucha, en Lima, provincia de Buenos Aires.

Impulsado por la Ley 26.566, del 2009, el proyecto fue concebido como una apuesta estratégica para consolidar capacidades tecnológicas nacionales, desarrollar una nueva plataforma exportable de tecnología nuclear y fortalecer la participación de la industria argentina.

El prototipo actualmente en construcción fue diseñado para generar 32 MW eléctricos, mientras que las futuras versiones comerciales proyectan una potencia de entre 100 y 120 MW, con la posibilidad de integrarse en centrales multipropósito de varios módulos.

Además, el programa contempla una fuerte participación de proveedores locales, con alrededor del 70% de los componentes, insumos y servicios provistos por empresas argentinas certificadas bajo estándares internacionales. Sin embargo, el recorrido del CAREM ha estado marcado por sucesivas demoras, cambios de gestión y dificultades presupuestarias. Aunque inicialmente se preveía que estuviera finalizado en aproximadamente cuatro años, el cronograma se fue extendiendo y la terminación pasó a proyectarse para finales de esta década.

Durante los últimos años, el proyecto atravesó distintas etapas de ralentización y reactivación, en paralelo con los cambios de orientación de la política nuclear argentina. Actualmente, la iniciativa se encuentra paralizada, en un contexto en el que también permanecen detenidos otros grandes proyectos nucleares previstos por la legislación vigente.

CAREM 25 rector nuclear Según los especialistas, hay incertidumbres sobre el CAREM25 que todavía impiden afirmar que el reactor operará con los niveles de seguridad requeridos por la industria nuclear internacional.

La conclusión más preocupante

El punto más contundente aparece en las conclusiones generales. Los expertos afirman textualmente: "El desarrollo de la ingeniería del reactor CAREM25 no presenta un grado de avance con el cual se pueda inferir que su funcionamiento será seguro".

La comisión sostiene que esta conclusión surge de múltiples factores acumulados. Entre ellos destacan: "El análisis termo-hidráulico no se ha realizado teniendo en cuenta todas las condiciones o estados del reactor". Pero también remarcan que "la condición de primero en su clase exige un estudio experimental previo con condiciones en lo posible similares a las del reactor".

Y agregan una advertencia particularmente sensible: "No se ha comprobado experimentalmente el sistema de control de reactividad, que es absolutamente innovador".

En esa línea los revisores especialistas también señalan que: "Se han adoptado decisiones de construcción de la obra civil cuyo diseño depende del diseño del reactor, el que no está terminado". Y concluyen: "Existen observaciones a los sistemas de seguridad que deben ser tenidos en cuenta".

CAREM25 reactor nuclear

El gran interrogante: la seguridad termo-hidráulica

Uno de los capítulos más extensos y críticos del informe está dedicado al comportamiento termo-hidráulico del reactor. Los especialistas identifican como principal incertidumbre el denominado Flujo Crítico de Calor (CHF), uno de los parámetros fundamentales para evitar daños en el combustible nuclear.

Según el documento al que accedió este medio, "la mayor incertidumbre en el diseño es el riesgo termo-hidráulico en el núcleo, relacionado con el cálculo del valor del Flujo Crítico de Calor (CHF)". Y agregan: "El mismo es el parámetro determinante para certificar la seguridad de la planta no solo en operación, sino ante situaciones incidentales y accidentales".

El informe reconoce que CAREM presenta márgenes teóricos aparentemente amplios, pero cuestiona la falta de validación experimental. En palabras de los revisores: "En el rango de operación del CAREM no existen correlaciones que permitan calcular el CHF con cierta precisión".

Además advierten que "se ve la necesidad de planificar experimentos en los rangos de operación del reactor para medir el valor del CHF". Para los expertos, "resulta de vital importancia" validar experimentalmente los modelos utilizados.

CAREM25 reactor nuclear Una revisión técnica independiente detectó incertidumbres relevantes en áreas clave del diseño del CAREM25.

Un diseño innovador que exige pruebas que todavía no existen

El CAREM se diferencia de los reactores convencionales porque utiliza circulación natural del agua en el circuito primario, sin bombas principales.

Precisamente allí aparece otra de las mayores preocupaciones. El informe señala con contundencia que "la circulación natural impide la conservación de los grupos adimensionales principales" y añade una definición particularmente fuerte: "Siempre será necesario el respaldo de experimentos".

Los especialistas incluso cuestionan el uso exclusivo de simulaciones computacionales. Según el documento, la "comparación entre varios códigos puede servir para cálculos preliminares preconceptuales, pero de ninguna manera esos resultados pueden ser la base de diseño".

Y agregan: "Este principio es especialmente ineludible en los diseños de conceptos innovadores como el diseño CAREM".

CAREM25 reactor nuclear Los especialistas identifican riesgos asociados al núcleo, los mecanismos de barras de control, los sistemas de extinción y la interacción entre diseño e ingeniería, e incluso recomiendan evaluar cambios conceptuales en algunas de las características distintivas del reactor.

Inestabilidades que podrían afectar al reactor

Otro de los puntos que concentra la atención de los revisores está vinculado a la estabilidad del sistema en distintas condiciones operativas. El informe identifica incertidumbres tanto en la termo-hidráulica de la chimenea como en la estabilidad del núcleo y del sistema secundario, tres aspectos considerados críticos para un reactor con características tan innovadoras como el CAREM.

Los especialistas advierten que la compacticidad del núcleo dificulta la predicción de los patrones de flujo y podría dar lugar a fenómenos complejos cuya modelización resulta especialmente desafiante. Frente a este escenario, los expertos insisten en una recomendación que atraviesa buena parte del documento: la necesidad de respaldar los análisis teóricos con campañas de validación experimental que permitan comprobar el comportamiento real del reactor antes de su puesta en marcha.

Sin embargo, una de las observaciones más llamativas va incluso más allá de la necesidad de realizar ensayos adicionales y plantea una posible modificación conceptual del diseño. En forma explícita, los revisores recomiendan "agregar bombas en el primario para minimizar las incertidumbres que genera la convección natural".

La sugerencia no es menor, ya que la circulación natural del refrigerante constituye uno de los rasgos distintivos del CAREM y uno de los argumentos tecnológicos que históricamente se utilizaron para destacar su diseño frente a los reactores convencionales de agua presurizada.

Que un grupo de especialistas proponga incorporar bombas refleja la magnitud de las dudas existentes respecto de la capacidad de predecir con suficiente certeza el comportamiento termo-hidráulico del sistema en todas las condiciones de operación y seguridad.

CAREM25 reactor nuclear Los expertos reclaman mayor validación experimental antes de avanzar hacia la operación del reactor.

Los mecanismos de control también generan preocupación

Otro de los capítulos más delicados del informe analiza el sistema que mueve las barras de control, fundamentales para regular o detener la reacción nuclear.

Los expertos recuerdan que el propio proyecto clasificó estos mecanismos como de muy alto riesgo. Según el paper, "corresponden al sistema de movimiento de barras de control 3 riesgos de Muy Alto impacto y 4 riesgos de Alto Impacto".

La revisión revela que "no se ha logrado aún repetitividad en el movimiento de los mecanismos en frío", y que "tampoco se ha logrado aún ensayar en caliente", ni "tiene el mecanismo un diseño final". En este punto, los especialistas nucleares concluyen: "Este sistema debe ser verificado en frío y luego en las condiciones de operación".

El riesgo de una extracción descontrolada de las barras de control

Entre los escenarios de seguridad analizados por los revisores aparece uno de los eventos más delicados para cualquier reactor nuclear: la posibilidad de una extracción accidental o descontrolada de una barra de control.

El informe sostiene que este escenario debe ser estudiado en profundidad y advierte que será indispensable determinar de manera experimental la velocidad real de extracción de las barras en distintas condiciones operativas. La preocupación no es menor.

Los expertos señalan que, dependiendo de la dinámica del evento, podría alcanzarse una condición de criticidad rápida ("prompt critical"), una situación en la que la reacción nuclear aumenta a una velocidad extremadamente elevada y que constituye uno de los escenarios más sensibles desde el punto de vista de la seguridad nuclear.

Por ese motivo, recomiendan que estas hipótesis no se evalúen únicamente mediante cálculos teóricos, sino que sean respaldadas por ensayos específicos que permitan validar los modelos utilizados.

CAREM25 reactor nuclear Durante los últimos años, el proyecto atravesó distintas etapas de ralentización y reactivación, en paralelo con los cambios de orientación de la política nuclear argentina. Actualmente, la iniciativa se encuentra paralizada.

La ausencia de un "Plan B" alternativo

Otro de los cuestionamientos recurrentes del documento apunta a la falta de una estrategia claramente definida en caso de que los mecanismos de control actualmente diseñados no logren demostrar un funcionamiento satisfactorio durante las etapas de validación. Los revisores recomiendan incorporar un análisis de riesgo integral que identifique fortalezas, debilidades y puntos críticos del sistema, estableciendo además "en qué momento se debería optar por otra opción (Plan B)".

El reporte insiste en que dicho plan alternativo debe ser desarrollado y justificado desde ahora, detallando cuáles serían los criterios para activarlo, qué sistemas del reactor podrían verse afectados y cuál sería el impacto sobre el diseño general del proyecto. La preocupación radica en que algunos de los componentes más innovadores del CAREM todavía no han sido validados experimentalmente y podrían requerir modificaciones significativas si los resultados obtenidos no fueran los esperados.

Dudas sobre los sistemas de seguridad

La revisión también pone el foco sobre el denominado Segundo Sistema de Extinción, uno de los mecanismos de respaldo destinados a detener la reacción nuclear mediante la inyección de boro. Según los especialistas, aún resta demostrar con suficiente grado de certeza que este sistema será capaz de cumplir eficazmente su función en todos los escenarios considerados por los análisis de seguridad.

En ese sentido, sostienen que es necesario "certificar la inyección de reactividad al núcleo" y desarrollar un modelo tridimensional detallado que permita estudiar el comportamiento del boro una vez inyectado en el sistema.

Además, remarcan que dichos modelos no deberían sustentarse únicamente en simulaciones computacionales, sino que tendrían que estar "validados con mediciones en la geometría del reactor", de manera de verificar cómo se distribuye efectivamente el boro dentro del núcleo y garantizar la efectividad del sistema en situaciones de emergencia.

cnea render del recipiente de presion del reactor carem 32

Construcción avanzada con ingeniería aún abierta

Uno de los puntos más sensibles del documento es la aparente falta de sincronización entre obra civil e ingeniería. Los revisores observan que: "Se han adoptado decisiones de construcción de la obra civil cuyo diseño depende del diseño del reactor, el que no está terminado". La observación aparece reiterada en distintos capítulos y refleja una preocupación sobre el avance físico de componentes mientras todavía persisten incertidumbres de diseño.

Como conclusión general, la comisión recomienda revisar el cronograma completo del proyecto. Textualmente señala: "Estimamos conveniente replanificar las tareas de desarrollo de ingeniería de modo de reducir al máximo la probabilidad de no funcionamiento del reactor y de algún incidente nuclear".

Finalmente, los especialistas sugieren reforzar el liderazgo técnico del proyecto. La última recomendación indica: "Estimamos conveniente involucrar a profesionales con probada formación en ingeniería nuclear, organizarlos de forma conveniente y otorgarle autoridad de diseño y de reorganización de tareas y recursos humanos".