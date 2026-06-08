Irán anunció el fin de sus ataques contra Israel, pero responderá si vuelve a bombardear Líbano + Agregar ámbito en









Teherán dio por terminadas las operaciones lanzadas durante el fin de semana y justificó su ofensiva por las casi 3.500 presuntas violaciones israelíes al alto al fuego vigente en el sur libanés desde abril.

La nueva crisis dejó al menos 15 heridos en territorio iraní y volvió a poner bajo presión el acuerdo de cese de hostilidades que rige formalmente desde el 17 de abril.

Irán anunció este lunes el fin de los ataques que lanzó sobre Israel durante el fin de semana, señalando que estarán sujetos al fin de los bombardeos sobre el sur del Líbano, que desde el alto al fuego iniciado el 17 de abril, han ocurrido casi 3500 veces, según el primer ministro libanés.

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"Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas", informó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por medios iraníes y EFE. Las Fuerzas Armadas de Teherán dejaron la puerta abierta a “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora", si Tel-Aviv vuelve atacar el sur de Beirut, una de las ciudades más golpeadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según informaron las autoridades iraníes, al menos quince personas resultaron heridas en los ataques de Israel contra Irán, catorce de ellas en un complejo petroquímico en el suroeste del país, en lo que fue una respuesta israelí a los ataques de Teherán. “Quince personas heridas tras los recientes ataques del régimen sionista”, indicó en un comunicado la Organización Nacional de Emergencias, de acuerdo con la agencia Tasnim.

La tregua de abril acumula casi 3.500 ataques denunciados por Beirut En tanto, el Régimen Islámico comunicó que estas recientes agresiones sobre Israel se dieron a causa de las constantes violaciones del alto al fuego acordado para el 17 de abril por parte de Israel contra el sur del Líbano. Según comunicó el primer ministro libanés, Nawaf Salam, entre el tercer viernes de abril y el 7 de junio, Israel había llevado a cabo 3491 ataques aéreos, 407 demoliciones controladas y seis operaciones de "arrasamiento", o demoliciones, que han asolado por completo algunos pueblos enteros de la franja más meridional de Líbano.

El organismo indicó que catorce de los heridos se produjeron en la zona de Mahshahr, en la provincia de Juzestán, donde Israel atacó un complejo petroquímico que sufrió "daños parciales”.

Salam dijo que Líbano se esforzaba por mantener el alto el fuego, pero que la última escalada entre Irán e Israel había provocado nuevas oleadas de desplazamientos, lo que ponía a prueba la capacidad de Líbano para acoger a las familias que huían. Ya más de un millón de personas, una quinta parte de la población de Líbano, han sido desplazadas por los ataques de Israel y las advertencias de evacuación en todo Líbano desde que estalló la guerra el 2 de marzo, según recoge EFE.