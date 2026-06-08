El mensaje fue pronunciado durante un encuentro con la Conferencia Episcopal Española, donde el pontífice insistió en la necesidad de recuperar la confianza de los fieles a través de acciones concretas y no solo de declaraciones.

El Papa León XIV calificó los abusos sexuales en la Iglesia como una "plaga" y exigió medidas concretas.

Durante una visita a Madrid, el Papa León XIV volvió a referirse este lunes a los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica y reclamó una respuesta más firme de la institución. Ante los obispos españoles, definió el problema como una “plaga” y pidió reforzar las políticas de prevención, reparación y acompañamiento a las víctimas.

El mensaje fue pronunciado durante un encuentro con la Conferencia Episcopal Española , donde el pontífice insistió en la necesidad de recuperar la confianza de los fieles a través de acciones concretas y no solo de declaraciones. “Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, protección y cambios reales de sanación”, afirmó.

León XIV sostuvo que la respuesta frente a los abusos no debe recaer únicamente sobre la jerarquía de la Iglesia, sino que debe involucrar a toda la comunidad católica.

“La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”, remarcó ante los obispos.

Las declaraciones forman parte de los esfuerzos del Vaticano por mostrar una postura más activa frente a una problemática que durante años golpeó la credibilidad de la institución en distintos países.

papa leon (1) León XIV sostuvo que la respuesta frente a los abusos no debe recaer únicamente sobre la jerarquía de la Iglesia, sino que debe involucrar a toda la comunidad católica.

Reunión con víctimas y debate por las reparaciones

En el marco de su visita, el Papa también mantuvo una reunión de casi una hora con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero. El encuentro se realizó en la Nunciatura Apostólica, donde expresó su cercanía y el compromiso de la Iglesia para que los planteos realizados por las víctimas puedan servir como base para futuras medidas de reparación.

Sin embargo, la reunión generó cuestionamientos por la exclusión de otras asociaciones de víctimas que no fueron convocadas.

Según informó la Santa Sede, los participantes compartieron sus experiencias y presentaron propuestas para mejorar la respuesta institucional ante estos casos. En paralelo, el Gobierno español recordó que unas 430 personas ya acudieron a la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación desde su puesta en marcha en abril, mientras que será el Defensor del Pueblo quien determine las eventuales indemnizaciones.