Las palabras del mandatario estadounidense llegan en un contexto de máxima tensión regional, luego de que Irán e Israel protagonizaran durante el fin de semana una nueva serie de ataques cruzados que elevaron los temores a una guerra abierta.

Donald Trump le lanzó una dura advertencia a Netanyahu: "Muy pronto te quedarás solo".

El presidente de EEUU, Donald Trump , reveló este lunes que advirtió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , sobre el riesgo de que su país quede aislado internacionalmente si decide volver a profundizar el conflicto con Irán.

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"Le dije: ' Bibi, más te vale tener cuidado, o muy pronto te quedarás solo '", afirmó Trump en una entrevista con Axios. La declaración expone las crecientes diferencias entre ambos líderes en medio de los intentos de Washington por evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.

Las palabras del mandatario estadounidense llegan en un contexto de máxima tensión regional, luego de que Irán e Israel protagonizaran durante el fin de semana una nueva serie de ataques cruzados que elevaron los temores a una guerra abierta.

En paralelo a las declaraciones de Trump, Irán anunció este lunes el cese de las operaciones militares lanzadas contra Israel, aunque advirtió que responderá con mayor contundencia si las Fuerzas de Defensa israelíes vuelven a bombardear el sur del Líbano.

"Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas", señaló el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado difundido por medios iraníes.

Sin embargo, las autoridades de Teherán dejaron abierta la posibilidad de nuevas represalias. Según indicaron, cualquier ataque israelí sobre territorio libanés podría desencadenar "acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora".

La escalada reciente también dejó consecuencias dentro de Irán. De acuerdo con la Organización Nacional de Emergencias, al menos quince personas resultaron heridas por ataques israelíes, catorce de ellas en un complejo petroquímico ubicado en la provincia de Juzestán.

El conflicto en Líbano, en el centro de la disputa

Teherán justificó sus recientes ataques al asegurar que Israel incumplió sistemáticamente el alto el fuego alcanzado el 17 de abril en el sur del Líbano.

Según datos difundidos por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, entre esa fecha y el 7 de junio Israel realizó 3.491 ataques aéreos, además de cientos de demoliciones y operaciones militares en la zona fronteriza.

Salam sostuvo que el Gobierno libanés intenta preservar la tregua, aunque reconoció que la reciente confrontación entre Irán e Israel provocó nuevas olas de desplazamientos de población. De acuerdo con cifras oficiales, más de un millón de personas debieron abandonar sus hogares desde que se reanudaron los enfrentamientos en marzo.

En ese escenario, la advertencia de Trump a Netanyahu refleja la preocupación de Washington por evitar que la crisis se transforme en un conflicto regional de mayor escala, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad de Medio Oriente y para los propios intereses estadounidenses en la región.