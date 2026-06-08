Deuda: Economía sale a renovar $5,3 billones y busca colocar hasta u$s300 millones con el Bonar 2028

La Secretaría de Finanzas ofrecerá tres bonos duales CER/TAMAR, dos instrumentos dólar linked y una reapertura del Bonar 2028. En este llamado, el mercado espera que el Tesoro busque un rollover superior al 100% para empezar a despejar los vencimientos de junio.

Finanzas vuelve al mercado con instrumentos en pesos y dólares, en una licitación que será seguida por los inversores como señal sobre la demanda por deuda del Tesoro y la capacidad oficial para ordenar los vencimientos de junio.

El Ministerio de Economía dio a conocer este lunes las condiciones del nuevo llamado a licitación de deuda del Tesoro , que se realizará el próximo miércoles 10 de junio. La Secretaría de Finanzas ofrecerá bonos duales CER/TAMAR , instrumentos dólar linked y una reapertura del Bonar 2028 , con el objetivo de renovar vencimientos por unos $5,3 billones, extender plazos y captar hasta u$s300 millones en moneda dura.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15. La liquidación de los instrumentos adjudicados se realizará el viernes 12 de junio. En el caso del Bonar 2028 (AO28) , habrá además una segunda vuelta el jueves 11, entre las 11 y las 13, por adhesión al precio de corte de la primera vuelta.

El menú incluye tres bonos duales CER/TAMAR +3% con vencimientos al 15 de diciembre de 2028, 14 de diciembre de 2029 y 28 de junio de 2030. Estos instrumentos pagarán al vencimiento el máximo entre la evolución del CER y el devengamiento de la tasa TAMAR capitalizable mensualmente , más un margen de 3 puntos porcentuales.

Además, Finanzas ofrecerá una nueva letra dólar linked cero cupón con vencimiento al 31 de agosto de 2026 y un nuevo bono dólar linked cero cupón con vencimiento al 15 de diciembre de 2028 . Ambos estarán denominados en dólares, pero serán suscriptos y pagados en pesos al tipo de cambio aplicable.

Por su parte, el tramo en dólares estará concentrado en la reapertura del Bonar 2028, con cupón de 6% y vencimiento el 31 de octubre de 2028. El monto máximo será de u$s200 millones en la primera vuelta y, junto con la segunda, no podrá superar los u$s300 millones. Las ofertas adjudicadas deberán ser integradas exclusivamente en dólares estadounidenses.

Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila

El mercado espera un rollover superior al 100%

En el mercado, la operación no aparece como una prueba especialmente exigente por el volumen de vencimientos inmediatos y por la liquidez disponible. Sin embargo, el foco estará puesto en la capacidad del Tesoro para conseguir un rollover superior al 100% y empezar a ordenar el perfil de compromisos de junio.

“Cabe destacar que, en términos relativos, estos vencimientos no lucen abultados, más aún considerando que la liquidez tanto del Tesoro como del sistema sigue siendo holgada. Los depósitos del Gobierno en el BCRA ascienden a más de $12,6 billones al 3 de junio, mientras que los bancos mantienen repos a 1 día con el BCRA por $3,1 billones”, señalaron desde PPI.

La sociedad de bolsa agregó que, al mirar el acumulado del mes, “al que se sumarán a fin de junio otros $16,7 billones en vencimientos, de los cuales $10,7 billones están en manos privadas, es probable que Finanzas vuelva a ofrecer un menú amplio y busque un rollover superior al 100% para ir acomodando el perfil de vencimientos del mes”.

Desde TSA Bursátil coincidieron en que el llamado de esta semana no luce particularmente complejo para el Gobierno. “Esta prueba no luce desafiante, en contraste con la licitación de fin de mes donde los vencimientos ascienden a $23 billones en total (tenencias públicas y privadas)”, indicaron.

Bonar 2028 y canje de deuda

Además de la licitación por efectivo, Finanzas convocó a una conversión de títulos elegibles en el marco del Decreto 846/24. Los tenedores del Boncer TZX26, con vencimiento el 30 de junio de 2026, podrán optar por los nuevos bonos duales con vencimiento en 2028, 2029 o 2030. En tanto, los tenedores del bono dual TTJ26, también con vencimiento a fines de junio, podrán convertir sus posiciones por los nuevos duales a diciembre de 2028 o diciembre de 2029.

Respecto de las licitaciones de Bonares, desde PPI advirtieron que “una vez completado el cupo de u$s2.000 millones del AO27, será interesante ver si se suma un nuevo instrumento hard dollar a la curva”. Por lo pronto, agregaron, “del AO28 todavía queda un remanente por licitar de u$s665 millones”.

Con este esquema, Economía vuelve a combinar tres objetivos: renovar vencimientos en pesos, alargar duration con instrumentos duales y captar dólares en el mercado local. El resultado será una señal relevante para medir la demanda de los inversores por deuda del Tesoro en un mes que concentra vencimientos más exigentes hacia el cierre.