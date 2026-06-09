Lucía Trasancos: "Diseñé un sistema global único que transformó el acceso al lujo internacional"

La fundadora de Imported Fashion Things desarrolló un sistema que redefine estructuralmente el acceso al consumo internacional en mercados con restricciones. A partir de la integración de tecnología, logística y experiencia personalizada, permite escalar operaciones globales sin perder eficiencia ni control.

En un escenario donde el comercio internacional enfrenta crecientes restricciones, costos variables y barreras operativas, emergen nuevos modelos que redefinen la forma en que las personas acceden a bienes globales. En ese contexto, Lucía Trasancos se posiciona como una de las figuras que está transformando este paradigma.

Fundadora de Imported Fashion Things, desarrolló un sistema innovador que integra tecnología, logística y experiencia personalizada en una arquitectura única, permitiendo escalar operaciones globales sin perder eficiencia ni control. Su enfoque no se limita a optimizar procesos existentes, sino que redefine estructuralmente el acceso al consumo internacional en mercados con restricciones, consolidándose como un caso de innovación aplicado al comercio global.

Periodista: Diseñaste un sistema propio que integra tecnología, logística y experiencia de usuario, logrando escalar una operación internacional sin perder control ni personalización —algo poco común en este tipo de modelos—. ¿Qué significa exactamente haber creado este “sistema” y en qué radica su diferencial estructural?

Lucía Trasancos: Porque no construí simplemente un negocio, diseñé un sistema operativo dentro del comercio internacional. Lo que desarrollé es una estructura propia que integra tecnología, logística y experiencia de usuario en un flujo completamente coordinado.

Este sistema no existía previamente en el mercado. No replica modelos de e-commerce, ni de courier, ni de personal shopping tradicional. Es una arquitectura nueva, diseñada desde cero para resolver un problema estructural: el acceso eficiente, personalizado y confiable a bienes globales desde mercados con limitaciones.

El diferencial no está solo en lo que hace, sino en cómo está concebido. Es un sistema que funciona en tiempo real, sin depender de stock, con una red activa en múltiples países y con trazabilidad total de cada operación.

Más que escalar un negocio, escalé una lógica operativa. Y eso es lo que permite crecer sin perder control, calidad ni experiencia. Además, me llevó a logros que alimentan el ego, como ser jurado de premios o que medios publiquen mi historia.

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Periodista: ¿Dónde radica concretamente la innovación frente a otros modelos similares?

L.T.: En que eliminé las limitaciones tradicionales del comercio internacional sin necesidad de infraestructura física ni stock. Creé un sistema basado en demanda en tiempo real, con una red activa en múltiples países y una plataforma tecnológica que centraliza todo. La mayoría de los modelos dependen de inventario o procesos logísticos rígidos. El mío funciona como una red inteligente que se adapta dinámicamente a cada pedido. Además, desarrollé tecnología propia porque ninguna solución existente soportaba este nivel de personalización y coordinación global. Eso marca una diferencia estructural frente a cualquier competidor.

P.: Tu trabajo también te llevó a ser convocada como jurado en distintos premios y a ser reconocida por medios especializados. ¿Qué representa para vos ese tipo de validación profesional?

L.T.: Lo interpreto como una consecuencia del trabajo realizado y del impacto que logró generar el modelo que desarrollé. Ser convocada como jurado en iniciativas vinculadas al emprendimiento, la innovación y los negocios implica que otros profesionales y organizaciones reconocen el valor de esa experiencia y la consideran relevante para evaluar nuevos proyectos. Del mismo modo, el interés de distintos medios en contar mi historia refleja que estamos construyendo algo diferente dentro del comercio internacional. Más allá del reconocimiento personal, lo valoro porque ayuda a visibilizar nuevas formas de innovar, crear tecnología propia y generar soluciones escalables desde América Latina para mercados globales.

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P.: Escalar este tipo de operación suele implicar perder control o calidad. ¿Cómo lo resolviste?

L.T.: Justamente diseñando el sistema desde el inicio para escalar. Cuando pasé de un manejo manual a miles de operaciones, entendí que necesitaba una infraestructura tecnológica propia. Hoy, cada operación está trazada en tiempo real. El sistema coordina compradores internacionales, pedidos, clientes y entregas como una sola unidad. Eso me permitió escalar exponencialmente sin perder control ni calidad. No es crecimiento por volumen: es crecimiento estructurado.

P.: Tu modelo también mantiene un alto nivel de personalización. ¿Cómo convive eso con la escala?

L.T.: Porque el sistema no reemplaza el factor humano, lo integra estratégicamente. Cada cliente tiene un asesor asignado que entiende sus preferencias, anticipa necesidades y lo acompaña durante todo el proceso. Ese nivel de personalización, combinado con una operación global, no es común. Y es posible porque fue diseñado así desde el inicio. Logramos algo que normalmente es contradictorio: escala global con experiencia individual.

P.: Desde una mirada más amplia, ¿por qué considerás que tu desarrollo tiene impacto más allá de tu empresa?

L.T.: Porque plantea una nueva forma de entender el comercio internacional personalizado. No se trata solo de traer productos, sino de rediseñar cómo las personas acceden a ellos. Mi sistema elimina fricciones, reduce barreras geográficas y redefine la relación entre cliente, producto y mercado global. Es un modelo replicable, adaptable a distintos países y aplicable a múltiples industrias. Por eso lo considero una innovación dentro del sector, no solo un caso de negocio exitoso.