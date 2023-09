Joe Biden se reunió con el primer ministro de China, Li Qiang: hablaron de "estabilidad" y del Hemisferio Sur

El primer ministro chino Qiang, que asumió el cargo de número dos del país en marzo, asistió a la reunión de líderes mundiales en lugar de Xi. No estaba previsto que mantuvieran conversaciones en el G20, pero los encuentros imprevistos en las cumbres son habituales.

"Hoy me he reunido con su número dos en India", señaló el mandatario estadounidense y dio a conocer que hablaron "de estabilidad" y del hemisferio sur, aunque no precisó qué temas estuvieron sobre la mesa. De todas maneras, afirmó que "no fue una confrontación en absoluto".

"No hubo confrontación"

"Hablamos sobre estabilidad, no hubo nada de confrontación", declaró Biden en conferencia de prensa al aterrizar en Hanoi, donde cerró un acuerdo de cooperación con Vietnam, según la agencia de noticias AFP.

Asimismo, Biden aseguró que no quería "contener a China", ya que visitó la región para fortalecer los lazos de Estados Unidos con los vecinos del gigante asiático.

"No quiero contener a China, solo quiero asegurarme de que tenemos una relación con China que va viento en popa y al cuadrado, todos sabemos de qué se trata", afirmó el presidente estadounidense, según la televisora estadounidense CBS.

Biden sostuvo que los acuerdos con los países vecinos de China buscan solidificar una "base estable" en la región del Indo-Pacífico y que era necesario no pensar tanto en "términos de la Guerra Fría".

"Quiero ver a China triunfar económicamente, pero siguiendo las reglas", sostuvo.

Por su parte, el presidente chino Xi Jinping no asistió a la cumbre del G20 en Nueva Delhi, pero Biden se reunió con el premier, Li Qiang.