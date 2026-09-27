La cifra de muertos en Gaza superó los 74.000 mientras el alto el fuego continúa estancado

El Ministerio de Salud reportó además 175.068 heridos. Desde el cese de las hostilidades más intensas fallecieron otros 1.145 palestinos.

El Ministerio de Salud de Gaza elevó a 74.016 la cantidad de palestinos muertos desde octubre de 2023.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que la cifra de palestinos muertos desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás superó los 74.000 , cuando el conflicto se aproxima a cumplir tres años. El nuevo balance se conoce mientras el alto el fuego permanece mayormente estancado y continúan registrándose ataques israelíes en el territorio.

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Según los datos difundidos el sábado por el organismo sanitario, al menos 74.016 palestinos murieron y otros 175.068 resultaron heridos desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023. El ministerio forma parte del gobierno encabezado por Hamás y sus registros son considerados, en general, fiables por agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales.

El balance oficial no diferencia entre civiles y combatientes , aunque las autoridades sanitarias de Gaza sostienen que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de las víctimas fatales registradas desde el comienzo del conflicto.

El alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre pasado y permitió detener los combates de mayor intensidad , aunque desde entonces continuaron los ataques israelíes. El Ejército de Israel aseguró que esas operaciones fueron realizadas en respuesta a amenazas o ataques.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego murieron otros 1.145 palestinos, según las autoridades gazatíes.

Desde la entrada en vigencia del acuerdo, 1.145 palestinos murieron , de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud gazatí. Durante ese mismo período también fallecieron siete soldados israelíes .

La tregua fue alcanzada después de una guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos encabezados por Hamás ingresaron en territorio israelí, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes.

Netanyahu sostiene que las tropas israelíes no se retirarán hasta que Hamás entregue sus armas.

El acuerdo permanece estancado en Gaza

Pese a la reducción de los enfrentamientos de mayor escala, varios de los principales puntos contemplados en el alto el fuego mediado por Estados Unidos todavía no avanzaron. Las fuerzas israelíes mantienen actualmente el control de más de la mitad del territorio palestino.

Al mismo tiempo, Hamás no se desarmó, todavía no asumió un nuevo gobierno palestino y el proceso de reconstrucción no comenzó. Estas cuestiones mantienen paralizadas partes centrales del acuerdo alcanzado entre las partes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostiene que las tropas israelíes no abandonarán sus posiciones hasta que Hamás entregue las armas, una condición que continúa siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia las siguientes etapas del entendimiento.

Mientras tanto, la situación humanitaria continúa marcada por las consecuencias de casi tres años de guerra, con decenas de miles de muertos y heridos y una parte importante de la infraestructura del enclave afectada por el conflicto.