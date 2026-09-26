Rusia descartó un ataque a Europa pero advirtió que en Ucrania "los objetivos se cumplirán"

Así lo planteó el Canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de la Asamblea de la ONU, donde consideró que "Europa se está preparando para la guerra".

De forma lateral a la agenda argentina , los principales líderes europeos que intervinieron en la Asamblea de la ONU reiteraron en sus participaciones la amenaza que percibían por el avance de Rusia en la guerra contra Ucrania. Por eso la participación de Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, provocaba tanta expectativa.

"No tenemos intención de luchar con Europa, eso es delirio y una tontería" , sentenció el funcionario, aunque luego apuntó que "es precisamente Europa la que se está preparando para la guerra con nosotros". "Cada día confirman que, como máximo para 2030, nosotros, los europeos, debemos estar listos para la guerra", planteó Lavrov, quien sostuvo que esa postura "puede resultar como una profecía autocumplida porque están invirtiendo enormes cantidades de dinero ahora en la producción de armamento".

Luego ejemplificó: "Y en algún momento algún aventurero, y ahora hay muchos de ellos en esas élites, dirá: 'Muchachos, hemos acumulado tanto, ¿dónde ponerlo? No hay dónde. Ah, prometimos atacar a Rusia'". En ese marco, también señaló que "Europa está haciendo todo lo que puede para frustrar las conversaciones de paz (NdR: con Ucrania) en las que está interesada la administración Trump”.

Asimismo, manifestó que “los objetivos de la operación militar especial se cumplirán , la amenaza contra la seguridad de Rusia se eliminará y la vida pacífica volverá. Esto sucederá sin importar las circunstancias”.

El canciller ruso también puso a disposición la diplomacia de su país en el conflicto en Medio Oriente y así "contribuir de manera constructiva a estabilizar esta región estratégicamente importante” . "Necesitamos una arquitectura regional estable”, agregó.

La reacción europea a Rusia en la ONU

El propio Lavrov se reunió este sábado durante 20 minutos con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, quien luego intervino en la Asamblea. “Fue una conversación intensa. Por supuesto, no llegamos a un acuerdo sobre puntos fundamentales. Sí Rusia está dispuesta a dialogar de forma constructiva y, sobre todo, si está dispuesta a poner fin a su guerra contra Ucrania, seguramente será posible dialogar”, sintetizó.

“Seguiremos instando a Rusia a que se siente por fin a la mesa de negociaciones. Hago un llamamiento a todos los Estados miembros a unirse a nosotros para convencer a Rusia de que el futuro se construye en la mesa de negociaciones, no sobre cadáveres en ciudades y pueblos”, dijo.

En simultáneo, el secretario de Defensa, Wes Streeting, sostuvo en declaraciones a The Sun que existe "un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento". "Podemos perder una guerra en apenas cinco años", reconoció y consideró a Vladimir Putin como "el enemigo número uno" de su país.

“Tenemos una guerra en nuestro continente. Tenemos un presidente ruso con ambiciones imperialistas, que pone a prueba constantemente las defensas de Gran Bretaña, las defensas de la OTAN y la solidez de nuestras alianzas", analizó y apuntó que "en ese contexto, es por eso que hemos decidido llevar a cabo el mayor aumento sostenido en el gasto en Defensa desde el fin de la Guerra Fría".