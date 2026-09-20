Ed Sheeran rompió el silencio sobre Gaza tras la crisis en su gira: "Estoy cometiendo errores y lo lamento mucho"

El británico habló durante su show en Filadelfia, calificó la situación como “catastrófica” y cuestionó que los estadios condicionen los espectáculos.

Ed Sheeran habló públicamente sobre Gaza después de una semana marcada por la crisis dentro de su gira.

Ed Sheeran rompió el silencio sobre Gaza durante su recital en Filadelfia , luego de una semana atravesada por críticas y por la salida de los artistas que lo acompañaban en su gira en solidaridad con Macklemore . El cantante reconoció que tomó “decisiones difíciles”, admitió haber cometido “errores” y cuestionó las restricciones impuestas por algunos estadios.

El músico británico se presentó sin artistas de apoyo en el Lincoln Financial Field y, antes de comenzar con sus canciones, se ubicó solo frente al público para pronunciar un extenso discurso. “Esto no es como suelo abrir el show, pero antes de tocar algunas canciones esta noche, espero que esté bien si digo algunas palabras sobre esta última semana”, comenzó.

Sheeran reconoció que está acostumbrado a los cuestionamientos vinculados con su carrera, pero diferenció la controversia actual por tratarse de una cuestión que excede su música: “He tenido que tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores y lo lamento mucho. No quiero decepcionar a los fans” , expresó.

El cantante defendió su decisión de mantener en pie el Loop Tour pese a la salida de sus teloneros y aseguró que cumplir con los compromisos asumidos con sus seguidores es una parte central de su carrera. Al mismo tiempo, apuntó contra las condiciones establecidas por algunos de los recintos donde se realizan los conciertos.

El cantante reconoció que cometió errores y lamentó haber decepcionado a parte de sus seguidores.

“Mis conciertos siempre han sido un espacio seguro para todos y eso me importa muchísimo. Honrar mi compromiso con mis fans también es completamente central para quien soy. Por eso estoy aquí esta noche, solo, y continúo con mi gira ”, sostuvo.

Luego, Sheeran manifestó su preocupación por los controles sobre el contenido de los espectáculos: “Estoy muy preocupado por la idea de que los recintos deban aprobar previamente los shows. Esto sucede en muchos lugares en los que actúo alrededor del mundo, pero nunca debería suceder en el mundo libre”, afirmó.

Ed Sheeran decidió continuar con sus conciertos pese a quedarse sin los artistas que lo acompañaban como teloneros. Imagen: Gtresonline

El británico también se refirió directamente al conflicto entre Israel y Palestina. Si bien aseguró que durante su carrera intentó mantenerse alejado de los posicionamientos políticos para preservar sus recitales como espacios de encuentro, sostuvo que considera la situación actual como una cuestión humanitaria.

“Lo que ocurrió en Israel y en el festival Nova el 7 de octubre fue horripilante y agrava siglos de dolor judío. Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”, manifestó. Además, dijo tener “el corazón roto” por la devastación y la pérdida de vidas de civiles y niños.

La salida de Macklemore desató una crisis en la gira

La polémica comenzó después de que Macklemore gritara “¡Palestina libre!” durante el recital del 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Días después, el rapero anunció que había sido excluido de la gira y aseguró que propietarios de estadios habían condicionado la realización de los conciertos a su salida.

La promotora Messina Touring Group confirmó que los recintos se negaron a recibir al rapero. Sheeran, por su parte, sostuvo que la decisión no había sido suya y aseguró que intentó evitarla, aunque aclaró que tampoco abandonaría los conciertos ni al equipo que depende laboralmente de la gira.

Macklemore fue apartado de la gira después de expresar su apoyo a Palestina durante un concierto en Nueva Jersey.

Tras la exclusión, Finneas, Lukas Graham y Aaron Rowe anunciaron que dejarían de acompañar al británico en solidaridad con Macklemore. La controversia también generó cuestionamientos de figuras como Greta Thunberg y Roger Waters.

En Filadelfia, Sheeran cerró su discurso defendiendo sus conciertos como un lugar abierto a diferentes posiciones. “Estas canciones son sobre el amor, la esperanza y la unidad”, expresó antes de continuar con el espectáculo.