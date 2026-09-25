Gaza atraviesa "la crisis económica más grave" del mundo

Su economía sufrió un derrumbe sin precedentes tras más de dos años de conflicto. Naciones Unidas estimó que la reconstrucción necesitará al menos u$s71.500 millones.

Gaza atraviesa una de las crisis económicas más graves del mundo.

La Franja de Gaza atraviesa "la crisis económica más grave" observada en el mundo, según advirtió este jueves la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) al presentar un informe sobre la situación del enclave.

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"El colapso de la economía de Gaza constituye la crisis económica más grave jamás registrada en el mundo, que arrasa con décadas de desarrollo ", declaró ante periodistas Pedro Manuel Moreno , secretario general interino de la UNCTAD .

El organismo indicó que el deterioro alcanzó prácticamente todos los sectores de la economía y anticipó que Gaza necesitará más de una década para recuperar el nivel de PIB que tenía antes de la crisis.

"Hoy el PIB per cápita en Gaza equivale a 58 céntimos por persona y día (un 83% menos que el nivel, ya de por sí muy bajo, registrado en 2022), mientras que el nivel de precios es un 274% superior al de 2022", explicó Moreno en Ginebra.

La comparación toma como referencia el año anterior al ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023 y a la posterior ofensiva israelí sobre la Franja.

Las operaciones militares desplazaron a casi toda la población del territorio palestino, dañaron o destruyeron la mayoría de los edificios y provocaron más de 73.000 muertes, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

La destrucción de la infraestructura productiva afecta fuertemente a Gaza. Archivo

En octubre de 2025 comenzó a regir un frágil alto el fuego, aunque para entonces la actividad económica de Gaza ya había quedado severamente afectada.

Toda la población quedó alcanzada por la pobreza

La UNCTAD señaló que el deterioro de las condiciones de vida profundizó una situación que ya era crítica antes del inicio del conflicto.

Antes de octubre de 2023 "dos de cada tres habitantes de Gaza vivían en la pobreza. Hoy en día, toda la población de Gaza se ve afectada", explicó Mutasim Elagraa, jefe de coordinación de la ayuda al pueblo palestino del organismo.

"Una situación que ya era catastrófica y que se ha agravado considerablemente", agregó para describir las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

Uno de los sectores más afectados fue el de la vivienda. "En Gaza, el sector de la vivienda ha sufrido los daños más graves, estimados en 19.000 millones de dólares para 2025", indicó Elagraa. A su vez, la actividad industrial y la producción agrícola retrocedieron un 94%.

Solo puede utilizarse el 1,5% de las tierras cultivables

La destrucción de la infraestructura productiva también tuvo consecuencias directas sobre la capacidad de Gaza para producir sus propios alimentos.

Según Elagraa, actualmente solo el 1,5% de las tierras cultivables puede ser explotado, lo que "implica una dependencia total de la ayuda alimentaria humanitaria". El informe de la UNCTAD documentó, en ese sentido, "una destrucción económica generalizada".

"Se han perdido cientos de miles de empleos desde octubre de 2023, lo que ha eliminado una estimación de 2.800 millones de dólares en ingresos laborales acumulados", precisó el documento.

Más del 90% de la población está desempleada, de acuerdo con las estimaciones elaboradas a partir de datos del Banco Mundial y de la Oficina Central Palestina de Estadística.

La reconstrucción requerirá al menos u$s71.500 millones

La UNCTAD estimó que las operaciones militares israelíes destruyeron el 92% de los establecimientos económicos de la Franja.

Frente a ese escenario, el organismo calculó que serán necesarios al menos u$s71.500 millones para la recuperación y reconstrucción de Gaza. "La cifra podría aumentar si se registran más daños", advirtió.

La recuperación tampoco será inmediata. Según las proyecciones incluidas en el informe, Cisjordania necesitará varios años para recuperar su PIB previo a la crisis, mientras que Gaza requerirá más de una década.

La ONU también alertó por la situación en Cisjordania

El documento abordó además "las restricciones económicas" existentes en Cisjordania, entre ellas el "acceso reducido a la tierra y a los recursos naturales" debido a la expansión de las colonias y un aumento de los desplazamientos forzados.

Las restricciones a la circulación de personas y mercancías también se intensificaron durante 2025, según el organismo. A este escenario se sumó una creciente crisis presupuestaria de la administración palestina.

"El endeudamiento y los atrasos del gobierno han aumentado" y "las restricciones que afectan a los bancos palestinos podrían interrumpir la financiación para importaciones de combustible, medicinas y alimentos", alertó la UNCTAD.

El riesgo de un colapso del sistema bancario

El organismo atribuyó el deterioro financiero a una combinación de factores. Según el informe, Israel incrementó las retenciones sobre los fondos palestinos, mientras que la contracción del PIB redujo los ingresos presupuestarios y también disminuyó la ayuda proveniente del exterior.

Ante la falta de recursos, el Gobierno palestino recurrió de manera creciente a préstamos de bancos locales y al fondo de pensiones palestino. Al mismo tiempo, acumuló retrasos en los pagos a proveedores privados.

La UNCTAD advirtió que, si esta dinámica continúa, los territorios palestinos podrían quedar expuestos a un colapso del sistema bancario, profundizando una crisis económica que el organismo calificó como la más grave registrada a nivel mundial.