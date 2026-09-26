El papa León XIV celebró una misa multitudinaria en París ante 700.000 fieles + Agregar ámbito en









El Pontífice ofició la ceremonia en la Plaza de la Concordia en el marco de su primer viaje apostólico a Francia. El encuentro se da en un contexto de repunte de bautismos entre los jóvenes franceses, semanas antes de su visita a la Argentina.

León XIV recorrió unos 2,5 kilómetros en el papamóvil desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia.

El papa León XIV celebró este sábado una misa multitudinaria en la Plaza de la Concordia de París, ante una multitud estimada en 700.000 personas según cálculos de medios franceses y del Vaticano. La cifra superó ampliamente los 600.000 asistentes que se habían inscripto inicialmente para la celebración, lo que obligó a la organización a distribuir pantallas gigantes a lo largo de un eje de casi tres kilómetros para que la multitud pudiera seguir la ceremonia.

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En su homilía, pronunciada en francés, el Pontífice presentó a Jesucristo como "fuente de agua viva" e invitó a los católicos a saciar en Cristo la sed más profunda del corazón humano. También exhortó a las familias, los jóvenes, los catecúmenos y a toda la comunidad cristiana a llevar el Evangelio a los lugares donde prevalecen el desánimo, la soledad y la "sequía espiritual".

Antes de la misa, León XIV recorrió unos 2,5 kilómetros en el papamóvil desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia por la avenida de los Campos Elíseos, deteniéndose en el camino para bendecir a bebés mientras la multitud agitaba banderas del Vaticano. Se trata de la primera visita de un Papa a la capital francesa desde Benedicto XVI en 2008.

Mejores imágenes de la misa que el Papa León XIV ha presidido en la Plaza de la Concordia de París pic.twitter.com/KeghxbXIZf — News Vaticano (@news_vaticano) September 26, 2026 Una Iglesia que busca recuperar terreno entre los jóvenes La ceremonia se dio en un contexto de repunte inédito de las conversiones en Francia, un país históricamente marcado por la secularización. Según datos de la Conferencia Episcopal Francesa, más de 21.400 personas se bautizaron en la última Pascua, un 20% más que el año anterior y la cifra más alta desde que existen registros. El 42% de esos nuevos fieles tiene entre 18 y 25 años, y buena parte proviene de hogares sin ninguna tradición religiosa.

El fenómeno, que la propia Iglesia describe como un desafío para la evangelización, fue una de las claves de esta segunda jornada del Papa en Francia. Horas antes de la misa, León XIV visitó la Maison Bakhita, una asociación católica de ayuda a migrantes en París, donde llamó a "convivir con dignidad y paz" y a "honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana".

La antesala de su llegada a la Argentina La misa en París forma parte del primer viaje europeo de León XIV como Pontífice y llega semanas antes de su primera gira por Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú. Según lo confirmado por el Vaticano, el Papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en lo que será el regreso de un Sumo Pontífice al país después de casi cuatro décadas.