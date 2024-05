La exactriz porno Stormy Daniels contó su encuentro sexual con Donald Trump

"La fiscalía llama a Stormy Daniels", dijo la fiscal Susan Hoffinger, ante la impasible mirada del magnate, vestido con traje azul y corbata dorada, flanqueado por sus abogados en la vetusta sala del tribunal de Manhattan.

Daniels, de 45 años, con traje negro, empezó a desgranar su difícil infancia y su participación en la industria del porno. Nerviosa, la testigo contó cómo conoció a Trump en un torneo de golf cuando tenía 27 años y trabajaba en relaciones públicas de la empresa de cine porno Wicked Entertainment.

"Sabía que era mayor, probablemente mayor que mi padre", dijo Daniels a escasos metros del magnate. La fiscalía muestra una foto de los dos en el golf, Trump con camisa amarilla y sombrero y ella con un top negro abrazándose.

"El Sr. Trump dijo que quería cenar conmigo", refirió la testigo que relató cómo llegó a la suite del hotel, "tres veces más grande que mi apartamento", donde en una de las habitaciones la esperaba el magnate con flores y en pijama de seda que después cambió por una camisa y un pantalón de calle.

"Sentí vergüenza por no pararlo, por no decir que no" contó Stormy Daniels, la exactriz porno

Daniels contó que fue al baño y que cuando regresó a la habitación Trump "estaba en la cama" en calzoncillos y una camiseta. "Me sorprendió", dijo. "No esperaba que hubiera nadie allí, especialmente sin mucha ropa".

"La intención era bastante clara", sostuvo, antes de agregar que se preguntó a sí misma cómo se había "puesto en esta comprometida situación". "No estuve amenazada ni verbal ni físicamente" aunque había un "desequilibrio de poder".

Dijo que tuvieron sexo en la cama, "en la posición del misionero", y que Trump no utilizó preservativo. "Sentí vergüenza por no pararlo, por no decir que no", confesó Daniels, quien aseguró que habló de ello a "muy poca gente".

Trump negó que tuviera relaciones sexuales con Daniels. Esta es la primera vez que Daniels se encuentra cara a cara con el magnate que durante años la denigro, incluso cuando estaba en la Casa Blanca.

Qué pasara con el juicio de Donald Trump

El juez Juan Merchan, que preside el juicio, prohibió al republicano hablar de los testigos en sus redes sociales, así como del jurado y del personal de la corte y sus familiares. Tras imponerle multas por 10.000 dólares, le amenazó con la cárcel en caso de que siga desacatando sus órdenes.

De ser declarado culpable por el jurado popular que sellará su suerte, el republicano podría ser condenado incluso a la cárcel, aunque ello no impedirá que asuma la presidencia si gana en noviembre a su actual rival, el presidente Joe Biden, a quien culpa por estar sentado en el tribunal de Manhattan en lugar de haciendo campaña.

Las acusaciones que mantiene Donald Trump en diferentes estados de Estados Unidos

Además del caso de Nueva York, Trump fue acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.