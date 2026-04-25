Alpine editó un video en el que Franco Colapinto mencionaba a las Islas Malvinas

El joven fue grabado mientras cantaba una canción que hace mención al territorio, en medio de nuevas tensiones con Reino Unido. La escudería bajó la publicación y subió otra con omisión al fragmento original.

La escudería de Fórmula 1 Alpine editó un video publicado del piloto argentino Franco Colapinto en el que cantaba una frase alusiva a las Islas Malvinas , en contexto de una vuelta de las tensiones internacionales sobre su soberanía . En la grabación, se lo vio al joven alegre mencionando una frase del tema "Pa La' Selección" del grupo La T y la M , para luego ser borrado y subir una versión nueva que omite el fragmento original.

En las últimas horas, la oficina oficial del primer ministro Kier Starmer declaró que la soberanía de las Malvinas "recae en el Reino Unido" , tras el informe elaborado por el Pentágono en el que se indicó que EEUU podría revisar su postura sobre la reivindicación británica del territorio.

Al respecto, desde el Gobierno se sumaron declaraciones como las del presidente Javier Milei y el canciller nacional, Pablo Quirno, quienes sostuvieron que que " la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas".

Alpine editó un video con Franco Colapinto con mención a las Islas Malvinas

El video fue replicado en las cuentas oficiales de la escudería, a través de Instagram, Facebook y Twitter. Permaneció en línea durante aproximadamente una hora y luego la publicación fue borrada. En la primera versión, Colapinto canta: “Como en Malvinas preparado para la guerra”.

La grabación fue realizada en marzo, antes del Gran Premio de Japón. En aquella ocasión, Colapinto protagonizó distintas producciones junto a un Alpine A110R. El fragmento suprimido hacía referencia explícita a la disputa histórica y al conflicto bélico entre la Argentina y Reino Unido. En su lugar, se subió una segunda versión en la que coreaba: "Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea", una frase que le siguió a la frase original censurada.

alpine video malvinas colapinto En lugar del video original, se subió una segunda versión en la que coreaba: "Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea". Alpine

Presentaron el auto Fórmula 1 que usará mañana Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires

A poco menos de un día de la exhibición de Franco Colapinto en Palermo, el auto de Fórmula 1 que utilizará el piloto argentino fue presentado en el Obelisco, en la previa de un evento que marcará el regreso de la categoría a la Ciudad tras 14 años. El monoplaza que conducirá el piloto de la F1 es un Lotus E20 modelo 2012, equipado con motor Renault V8 y ploteado con la identidad de BWT Alpine Formula One Team.

El piloto hará historia al convertirse en el primer argentino en manejar un F1 por las calles de Buenos Aires. Según el cronograma oficial, realizará cuatro salidas: la primera a las 12:45, luego a las 14:30 y a las 15:15, mientras que el cierre será a las 15:55, en un bus descapotable.

“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.