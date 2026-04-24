El gobierno de Kier Starmer recalcó su dominio sobre las Malvinas: "Su soberanía reside en el Reino Unido"

Portavoces del Downing Street declararon que las Islas votaron "abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico". "Siempre hemos defendido el derecho de los isleños a la autodeterminación", recalcaron.

"Las Islas Malvinas confían plenamente en el compromiso asumido por el gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación", declaró el gobierno de las islas.

La oficina oficial del primer ministro Kier Starmer declaró este viernes que la soberanía de las Islas Malvinas "recae en el Reino Unido" , tras el informe elaborado por el Pentágono en el que se indicó que EEUU podría revisar su postura sobre la reivindicación británica del territorio.

La gestión de Donald Trump cambiaría la histórica postura de EEUU de apoyo a la ocupación británica de las Islas Malvinas como castigo contra Reino Unido por no apoyar la ofensiva de la Casa Blanca contra Irán . La información se desprende de un memorando del Pentágono al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters , en el que se brinda una serie de medidas contra los países de la OTAN por ignorar el pedido del republicano para sumarse a la guerra contra el régimen islámico iraní.

Al respecto, la prensa británica no tardó en pronunciarse y medios como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian pusieron el foco en el alcance de esa advertencia. Entre las medidas más relevantes, el memorando expresaba una posible revisión del apoyo estadounidense a las " posesiones imperiales europeas " en todo el mundo.

La oficina oficial británica sostuvo que la soberanía de las Malvinas reside en el Reino Unido

Como respuesta oficial, un portavoz del Downing Street -la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer- declaró el viernes: "Las Islas Malvinas votó abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar y siempre hemos defendido el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido".

malvinas.webp Desde la oficina de Starmer indicaron que "el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial".

Desde la oficina de Starmer también sostuvieron que el gobierno "no podría ser más claro sobre la posición del Reino Unido" y que "la soberanía reside en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial". Y añadió: "Ya hemos expresado esta postura de forma clara y constante a las sucesivas administraciones estadounidenses, y nada va a cambiar eso".

Horas más tarde, la canciller Yvette Cooper se pronunció sobre un posible viraje en la posición de Estados Unidos y reafirmó la importancia de las islas para Gran Bretaña: “Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, y la autodeterminación reside en los isleños”.

Luego, se hizo eco de una declaración de un miembro del Partido Laborista que en el Parlamento británico reafirmó el apoyo a los isleños. "Como dijo Stephen Doughty en el Parlamento esta semana una vez más, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable", sentenció.

Las anteriores administraciones estadounidenses reconocieron formalmente la gestión británica sobre las islas, pero no adoptaron una postura formal con respecto a la soberanía. "Las Islas Malvinas confían plenamente en el compromiso asumido por el gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación", declaró el gobierno de las islas en un comunicado.

EEUU apoyaría el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas como sanción a Reino Unido por no participar de la guerra contra Irán

El memorando del Pentágono expresa rechazo a la decisión de ciertos países de la alianza militar de negar a EEUU el acceso, bases y derechos de sobrevuelo (ABO) para la guerra en Medio Oriente. Este tipo de apoyo es visto como "un punto de partida" para la OTAN por lo que la reticencia o negativa despertó fuertes crítica en la cúpula del Pentágono.

Las dos medidas más importantes que detalla el correo al que accedió la agencia Reuters es la suspensión de España en la alianza y la revisión del apoyo estadounidense a las "posesiones imperiales" europeas de larga data en todo el mundo, puntualmente en la histórica disputa que mantiene el Reino Unido con Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Las diferencias entre EEUU y el Reino Unido se expresaron en distintos momentos del conflicto. Trump apuntó en reiteradas ocasiones contra el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien calificó de cobarde por no acompañar la ofensiva estadounidense contra Irán.