La ONU asegura que el acuerdo entre EEUU e Irán ignora la situación de derechos humanos que se vive en el país persa

Un grupo de 18 expertos independientes advirtió que el entendimiento firmado por Donald Trump y Masoud Pezeshkian prioriza cuestiones militares, económicas y nucleares, pero deja en un segundo plano la represión del pueblo iraní.

Expertos de Naciones Unidas alertaron que el nuevo acuerdo entre Washington y Teherán no contempla de manera suficiente la situación de los derechos humanos en Irán tras meses de guerra y represión interna.

El acuerdo entre EEUU e Irán que entró en vigor este viernes no aborda suficientemente la situación de los derechos humanos en la república islámica, señalaron hoy expertos de la ONU.

"El memorando se centra casi por completo en la retirada militar, la reapertura del estrecho de Ormuz, los compromisos nucleares, el levantamiento de sanciones y un fondo de reconstrucción de u$s300.000 millones" , señalaron Un grupo de 18 expertos independientes de la ONU.

"El pueblo iraní -que ha sufrido enormemente tanto por la agresión militar externa como por la represión interna- apenas es visible en este marco", indicaron en la misma línea.

El memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masoud Pezeshkian, busca poner punto final al conflicto iniciado el 28 de febrero , cuando una serie de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel desencadenaron una guerra que tuvo entre sus consecuencias la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Sin embargo, para los expertos de Naciones Unidas, el acuerdo deja en un segundo plano el impacto humano que dejó el conflicto . Los especialistas, que actúan bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aunque sin representar oficialmente a la organización, remarcaron que la guerra tuvo consecuencias devastadoras tanto en Irán como en el resto de la región , con miles de civiles muertos por los bombardeos y millones de personas forzadas a abandonar sus hogares.

A ese escenario se suma, según denunciaron, una fuerte escalada de la represión interna por parte de las autoridades iraníes. "Las autoridades iraníes han actuado con gran agresividad contra la disidencia", señalaron los expertos en su informe.

De acuerdo con los datos difundidos, al menos 156 personas fueron ejecutadas en Irán desde el inicio de la guerra, una cifra que encendió las alarmas de los organismos internacionales. Dentro de ese total, 42 ejecuciones estuvieron vinculadas a acusaciones de espionaje y delitos contra la seguridad nacional.

Los especialistas también advirtieron sobre otras denuncias de violaciones a los derechos humanos. Según indicaron, miles de personas fueron detenidas y habrían sido sometidas a torturas, desapariciones forzadas, simulacros de ejecución y confesiones obtenidas bajo coerción frente a cámaras.

Frente a este panorama, los expertos cuestionaron el alcance del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. "Un acuerdo que sirve a intereses geopolíticos mientras deja de lado al pueblo iraní no es un acuerdo de paz digno de ese nombre", concluyeron.

El mismo domingo pasado, se había hecho hecho público que ambas partes se comprometían "a negociar y alcanzar un acuerdo final dentro de un plazo máximo de 60 días, prorrogable por consentimiento mutuo", respecto a que hacer con el programa nuclear iraní. Esta cuestión es vital para el presidente norteamericano, Donald Trump, que ha insistido a lo largo de toda la guerra que el objetivo era que Teherán "no consiga un arma nuclear", "nunca", "jamás".

El memorando no constituye un tratado definitivo, sino una hoja de ruta para negociar un acuerdo de paz integral en un plazo de 60 días. Durante ese período, ambas partes se comprometieron a mantener el cese de las hostilidades y avanzar en la implementación de las primeras medidas previstas en el documento.