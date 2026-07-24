Venezuela confirmó que se retira de la Corte de La Haya

La Corte de La Haya es el máximo tribunal internacional.

En una controvertida resolución diplomática, Venezuela definió retirarse de la Corte Penal Internacional de La Haya, con sede en Países Bajos, apuntando contra fallos tendenciosos y la "persecución" contra su país.

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La noticia la confirmó el canciller venezolano, Félix Plasencia González, quien le comunicó por X a António Guterres, titular de la ONU, la "decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI". "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global", añadió el funcionario.

Asimismo, el canciller planteó que "este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía. Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger. Por ello rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir".

Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.



Venezuela… — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026 El país aguardaba una resolución de la Corte de la Haya por un conflicto fronterizo con Guyana. Además, se trató de una movida jornada diplomática, en la que Venezuela anunció el inicio de "un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bileterales" con Perú.

Se cumple un mes del terremoto en Venezuela: los muertos subieron a casi 5.400 Los muertos por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela hace casi un mes siguen en aumento, luego de que un último parte diario confirmara 5.398.

El número fue confirmado por el presidente de la Asamblea Nacional, y hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. El funcionario compartió en su X una lista con nuevos números en los que además también se vio un aumento de los damnificados: ya son 17.907, contras los 17.265 del parte anterior, del 21 de julio. En cuanto a la reconstrucción de la infraestructura afectada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó u$s346 millones, recursos que forman parte de las reservas del país en el organismo y que servirán para apoyar las labores posteriores al desastre. Como parte del plan de recuperación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió la entrega de 4.000 viviendas a los afectados antes de finalizar este año y otras 10.000 durante 2027.

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