La ONU condenó las declaraciones del ministro israelí que pidió matar a "30 o 40 palestinos cada noche" en Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, realizó las declaraciones durante un pódcast. Desde Naciones Unidas las calificaron de "deshumanizantes y peligrosas".

Itamar Ben-Gvir volvió a quedar en el centro de las críticas internacionales por sus declaraciones sobre la población palestina en Gaza.

El vocero del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió este miércoles a las declaraciones del Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que pidió en un pódcast, matar a entre 30 y 40 palestinos cada noche en Gaza.

"Estas declaraciones son estremecedoras; son indignantes. Son deshumanizantes y peligrosas, y las condenamos sin reservas ", dijo Stéphane Dujarric, durante una declaración ante periodistas en la sede de Naciones Unidas.

Las declaraciones de Ben-Gvir se producen en medio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza y de una creciente presión internacional por las consecuencias de las operaciones sobre la población civil.

La condena de Naciones Unidas se suma a las reiteradas advertencias del organismo por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza , donde el conflicto dejó una destrucción generalizada y un elevado número de víctimas civiles.

Ben-Gvir, una de las figuras más radicales del Gobierno de Benjamin Netanyahu , defendió en reiteradas oportunidades una mayor presión militar sobre la Franja de Gaza y cuestionó los intentos por alcanzar acuerdos destinados a reducir las hostilidades.

Sin embargo, sus últimas declaraciones provocaron nuevas críticas internacionales por hacer referencia explícita a la muerte deliberada de palestinos. Desde Naciones Unidas volvieron a remarcar, en ese contexto, la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección de la población civil.

La guerra comenzó luego del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y unas 250 personas tomadas como rehenes, según las autoridades israelíes.

Desde entonces, la ofensiva israelí sobre Gaza dejó decenas de miles de palestinos muertos y provocó una devastación generalizada en el enclave, de acuerdo con las autoridades sanitarias gazatíes.

Por maltrato animal: frenan en Israel un proyecto para rodear con cocodrilos una cárcel de presos palestinos

La justicia de Israel suspendió temporalmente la construcción de un foso destinado a albergar cocodrilos del Nilo alrededor de un sector de máxima seguridad de la cárcel de Ketziot, ubicada en el sur del país y utilizada principalmente para alojar a detenidos palestinos. La medida fue adoptada después de que una organización protectora de animales advirtiera sobre los riesgos que el proyecto representaba para los reptiles, la población y el medioambiente.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien propuso utilizar a los animales como una barrera adicional para evitar posibles fugas. El funcionario tomó como referencia el denominado “Alligator Alcatraz”, el centro de detención para migrantes construido en una zona de humedales del estado de Florida, en Estados Unidos.

El Tribunal de Distrito de Jerusalén ordenó paralizar los trabajos ante una presentación de urgencia realizada por la organización israelí Let the Animals Live, que cuestionó las condiciones previstas para alojar a los cocodrilos. La resolución es provisoria y el Gobierno tendrá plazo hasta el 16 de agosto para responder al planteo y apelar la decisión.

La Justicia pidió investigar el posible daño a los cocodrilos

El juez Avraham Rubin consideró que la suspensión estaba justificada debido a que las advertencias sobre el posible perjuicio para los animales requerían una investigación antes de permitir la continuidad del proyecto.

La presentación judicial señaló que el diseño de los canales no garantizaba condiciones adecuadas para mantener a los cocodrilos y que su ejecución podía generar riesgos para los propios animales, la seguridad pública y el ambiente.

“Han construido canales muy estrechos y pequeños, pero estos cocodrilos crecen durante toda su vida. Pueden llegar a los cinco metros y a los 300 o 400 kilos de peso”, explicó Hagit Gluska, abogada del departamento legal de Let the Animals Live.

La letrada advirtió además que se trata de una especie agresiva tanto con los seres humanos como con otros animales, incluso con ejemplares de su misma especie, por lo que las dimensiones y condiciones de los espacios proyectados podrían derivar en ataques y enfrentamientos.