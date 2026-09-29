El resultado significó una mejora respecto de la ronda anterior, cuando el diplomático había quedado con cinco votos. El próximo secretario general sucederá al portugués António Guterres.

El argentino Rafael Grossi recuperó apoyos y volvió a quedar tercero en la carrera para liderar la ONU.

El diplomático argentino Rafael Grossi recuperó terreno en la carrera para convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas . En la cuarta votación informal realizada entre los integrantes del Consejo de Seguridad, consiguió ocho votos favorables y quedó tercero, como había ocurrido en la segunda encuesta el pasado 21 de agosto.

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El resultado significó una mejora respecto de la ronda anterior, cuando Grossi había quedado con cinco apoyos. Esta vez, además de sumar tres votos favorables, logró reducir sus rechazos: obtuvo ocho votos de “apoyo” y siete de “no apoyo”.

Pese al avance del argentino, Rebeca Grynspan , exvicepresidenta de Costa Rica , continúa como la candidata mejor posicionada. La economista recibió 10 votos favorables, tres negativos y dos “sin opinión”, resultado que la consolida al frente de la carrera.

Detrás se ubicaron Olara Otunnu, de Uganda , con cinco votos favorables, ocho negativos y dos sin opinión, y el expresidente de Senegal Macky Sall , que consiguió cinco respaldos, nueve rechazos y un voto sin opinión.

El resultado significó una mejora respecto de la ronda anterior, cuando el diplomático había quedado con cinco votos.

Las votaciones informales, conocidas como straw polls, sirven para medir el nivel de respaldo que tiene cada postulante entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad . En cada ronda, los países pueden optar por “alentar”, “desalentar” o no expresar una opinión sobre cada candidatura.

Sin embargo, estos resultados no implican todavía una elección formal. El Consejo de Seguridad deberá alcanzar un acuerdo para recomendar un candidato a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Para avanzar, el postulante necesita al menos nueve votos favorables y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes: EEUU, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Hasta el momento, los resultados conocidos de las consultas no permiten determinar qué países emitieron cada uno de los votos negativos.

El próximo secretario general sucederá al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato termina a fines de 2026. El elegido asumirá el 1 de enero de 2027 por un período de cinco años.