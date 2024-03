La salud de Kate Middleton: la corona británica intenta frenar rumores y especulaciones

Los medios británicos no dan señales de ceder en el escrutinio sobre el Príncipe William y la Princesa de Gales , una semana después de que una foto familiar publicada para conmemorar el Día de la Madre en el Reino Unido provocara una reacción violenta y una especulación frenética sobre el estado de salud de Kate Middleton , la felicidad de su matrimonio y cualquier otra cosa que cualquiera pudiera imaginar.

En cuestión de horas, varias agencias cinematográficas respetadas a nivel mundial habían retirado la fotografía alegando preocupaciones sobre la falta de autenticidad. Al día siguiente, Kate se disculpó y explicó que "como muchos fotógrafos aficionados" había "experimentado con la edición" . Sin embargo, dado que el personal real se negó a publicar la foto original (que, según se informa, fue tomada solo dos días antes de su publicación), las especulaciones sobre lo que sucedió exactamente no han desaparecido.

Ahora aseguran que vieron a Kate Middleton en público

Fue en The Windsor Farm Shop, una tienda de productos agrícolas cercana a su domicilio donde, según The Sun, estuvieron tras pasar la mañana con sus hijos. “Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras”, ha afirmado uno de los testigos que vieron al príncipe Guillermo y Kate Middleton, asegurando que ella parecía “feliz, saludable y relajada”.