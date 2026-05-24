En alza: SpaceX podría valer más que Tesla y Meta, tras su debut en la bolsa

La empresa aeroespacial de Elon Musk busca protagonizar una de las ofertas públicas más grandes de la historia.

La posible salida a bolsa de SpaceX ya genera expectativa en Wall Street y entre analistas tecnológicos de todo el mundo. Distintos informes financieros proyectan que la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk podría alcanzar una valuación cercana a los 1,75 billones de dólares durante su debut bursátil, un número que la ubicaría por encima de gigantes como Tesla y Meta.

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La empresa viene trabajando desde hace meses en los preparativos para una Oferta Pública Inicial (IPO) que podría concretarse durante junio de este año.

SpaceX buscaría recaudar hasta 80.000 millones de dólares , en lo que sería una de las operaciones más grandes de la historia financiera moderna.

Las estimaciones más optimistas ubican la valuación potencial de SpaceX entre 1,5 y 1,75 billones de dólares. Esa cifra colocaría a la compañía por encima de la capitalización bursátil actual de Tesla y Meta en distintos momentos recientes del mercado tecnológico.

Uno de los principales factores detrás de esa proyección es el crecimiento de Starlink . La red de internet satelital se transformó en el negocio más rentable de la empresa y ya opera en múltiples países ofreciendo conectividad de alta velocidad mediante miles de satélites en órbita baja.

A eso se suma el avance de SpaceX sobre inteligencia artificial. En febrero de 2026, la compañía absorbió formalmente a xAI, otra firma fundada por Elon Musk, integrando infraestructura espacial con desarrollo de IA y procesamiento de datos. La operación combinada fue valuada en aproximadamente 1,25 billones de dólares.

Los inversores también observan el potencial futuro de proyectos vinculados con centros de datos espaciales y capacidad de cómputo orbital. Musk sostiene que una parte importante del crecimiento global de inteligencia artificial necesitará infraestructura energética y tecnológica imposible de sostener únicamente desde la Tierra.

Al mismo tiempo, SpaceX mantiene liderazgo absoluto en lanzamientos espaciales comerciales y contratos gubernamentales. La reutilización de cohetes Falcon permitió reducir costos operativos y consolidar ventaja frente a competidores del sector aeroespacial.

Tesla Pexels

Los ingresos de la empresa

Documentos vinculados al proceso de IPO muestran que SpaceX registró ingresos cercanos a 18.700 millones de dólares durante 2025. Aunque la empresa continúa realizando inversiones multimillonarias, el crecimiento financiero de Starlink aparece como uno de los puntos más valorados por los mercados.

Según reportes, Starlink habría generado más de 11.000 millones de dólares en ingresos durante el último año. Sin embargo, SpaceX también mantiene niveles muy altos de gasto e inversión. Parte importante del capital se destina al desarrollo de inteligencia artificial, expansión satelital, proyectos orbitales y futuras misiones espaciales.

La empresa reportó pérdidas operativas durante algunos trimestres recientes debido justamente al enorme volumen de inversión destinado a infraestructura tecnológica. Aun así, analistas consideran que el mercado sigue premiando especialmente el potencial de crecimiento de largo plazo.

Otro aspecto importante es el peso simbólico de Elon Musk sobre el negocio. El empresario conserva fuerte influencia sobre inversores minoristas y grandes fondos tecnológicos, algo que podría impulsar una enorme demanda inicial durante la oferta pública.

space x tercer intento fallido SpaceX

La salida a bolsa más grande la historia

Las proyecciones actuales ubican a la futura IPO de SpaceX como una de las operaciones bursátiles más grandes jamás realizadas. Algunas estimaciones sostienen que la empresa podría recaudar hasta 80.000 millones de dólares en su debut.

De concretarse esos números, la operación superaría ampliamente las mayores salidas a bolsa tecnológicas registradas hasta ahora y competiría incluso con la histórica IPO de Saudi Aramco.

La compañía planea cotizar en Nasdaq bajo el símbolo SPCX y mantener una estructura accionaria que preserve el control de Musk sobre las decisiones estratégicas. Distintos reportes sostienen que el empresario conservaría poder mayoritario de voto aun después de la apertura bursátil.

El interés de los mercados también está vinculado con la escasez de grandes IPO tecnológicas durante los últimos años. Muchas empresas de alto crecimiento permanecieron privadas durante más tiempo del habitual debido a condiciones económicas globales y tasas elevadas.

Wall Street Imagen: Freepik

Los posibles riesgos de esta decisión

Pese al entusiasmo alrededor de la empresa, algunos especialistas advierten que la valuación proyectada resulta extremadamente exigente frente a los ingresos actuales.

También existen interrogantes sobre el ritmo de monetización futura de iniciativas vinculadas con inteligencia artificial, centros de datos espaciales y expansión satelital. Parte importante del valor esperado depende de negocios todavía en desarrollo.

Otro punto observado por el mercado es el nivel de dependencia respecto de Elon Musk. La figura del empresario sigue siendo central para las decisiones estratégicas de la compañía. Hoy en día, la imagen pública del magnate es inestable y fue muy golpeada por el público general.

Aun así, el posible debut bursátil de SpaceX aparece hoy como uno de los eventos financieros más esperados de 2026.